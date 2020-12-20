英國現變種新冠肺炎病毒　議員促港府禁英航班

新冠肺炎疫情嚴峻，英國更出現傳播率高的變種新冠肺炎病毒，隨後當地政府宣布封城。有議員關注英國當地的情況，並向食物及衞生局提出，要求政府檢視情況，確定香港的確診病例是否亦有發生變種，甚至考慮禁止英國航班入境。

在英國政府宣布封城前夕，不少市民湧往市內各大火車站離開，荷蘭政府甚至宣布禁止英國航班入境。立法會衞生事務委員會主席葛珮帆認為香港必須盡快評估風險，嚴防變種病毒輸入香港。

葛珮帆指出，由於英國的變種病毒傳播性非常高，而且最近不少人從英國回港過聖誕，擔心病毒會在香港蔓延，因此她向港府相關部門查詢有關情況，甚至要求港府考慮禁止英國航班入境香港，以及留意歐洲其他國家的情況。

她又指現時有專家認為抵港人士接受14天隔離的時間不足夠，關注政府會否就此有新措施，嚴防輸入個案。她又指過往政府並非首次禁外國航班來港，認為有先例可循，政府若決定禁止英國航班來港，應盡早通知。