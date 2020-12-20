政Whats噏：鄭錦滿冇戴口罩擺街站　被市民質疑

第4波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，人人都要打起十二分精神抗疫。不過熱血公民鄭錦滿今日(20日)喺荃灣站天橋開街站派工作報告期間竟然冇戴口罩，仲畀唔同政見光譜嘅市民質詢，但鄭就唔聽勸帶返個口罩，搞到市民最後要搵警察幫手添。

話說鄭今日喺Facebook發帖，指晏晝喺荃灣做街站時冇戴口罩，但期間有個戴住被認為係「黃店」出產嘅口罩嘅市民影佢相，同埋問佢做乜唔戴口罩。而旁邊有另一名女士見到亦加入質詢同起哄，呢個女士仲鬧鄭知法犯法，要報警拉佢。

不過鄭就冇驚過，仲好得戚咁擺定姿勢畀人影相，同埋話自己係「公民抗命」喎。嗰位女士最後真係有搵警察處理，但當警察到場時，鄭已經派完傳單收緊站，仲好自豪咁話告佢唔到喎，而佢自己亦因為冇戴口罩而「再次見證黃藍一家親」，充滿反諷意味。

至於同屬熱血公民嘅議員鄭松泰今日就喺Facebook發帖話，遇到因防疫而篤灰嘅人真心淆底，仲話對方警民合作，又話「好彩我(鄭松泰)英明，減到一個月一次街站」喎。其實疫情峻嚴，唔戴口罩就緊係會畀人鬧啦，點解唔檢討下自己，反而要批評質疑嘅人呢？