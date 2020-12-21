帶疫潛逃病人李運強送回伊院隔離治療　院方加強保安

帶疫潛逃的李運強事隔3日終被警方尋獲！上周五(18日)逃離伊利沙伯醫院隔離病房的63歲新冠肺炎確診男患者李運強，潛逃3日後，昨晚(20日)在旺角街頭被警方緝獲，隨後送返伊利沙伯醫院接受隔離治療。

伊利沙伯醫院表示，經警方尋獲後，病人於今日(21日)凌晨零時許被送回該院隔離病房繼續治療，目前情況穩定。該院病房已加強對病人的管理及監察，亦已加強隔離病房樓層的保安，並安排額外巡邏，呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。

昨晚10時許，西九龍總區衝鋒隊巡經旺角上海街近長沙街交界，發現一名戴深色Cap帽、羽絨褸、運動褲及波鞋男子，神情閃縮站於行人路；差不多同一時間，警方亦接獲市民報案，指於旺角街頭發現一名可疑男子，疑似病房逃脫的63歲確診病人李運強。

該名男子目睹警車駛至未有逃離現場，衝鋒車上數名警員察看下，懷疑該男子是從伊利沙伯醫院隔離病房逃走的李，警員落車了解，先與對方保持安全距離後，向其查問：「你係咪李運強？」該男子聞言並無否認，亦似毫無逃走之意。警員遂紛紛穿上保護衣，並在李所處範圍拉起封鎖線，向李進一步核實身份後，召救護車將其送返伊利沙伯醫院再接受隔離治療，救護車接載李往醫院時，沿途有警車「護航」。

李登上救護車期間略顯疲態，他抵院時，亦自行拉起保暖物料遮臉，警方將事件列作發現通緝人士跟進。

李運強上周五逃離伊利沙伯醫院隔離病房之後再無現身，警方亦對事件極為重視，並發放其近照通緝，連日來四出搜尋其身影，惟一直無所獲。昨日凌晨1時許，大約10名身穿保護衣警員，到其位於旺角花園街的唐樓寓所搜查，惜未有任何發現，逗留約1小時後離去。