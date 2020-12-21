屯門醫院手術室設延伸復甦病床　減輕ICU壓力

醫院手術室大多設有復甦室，讓進行手術後的病人休息，情況穩定後可轉普通病房留醫，但情況複雜者則須轉到深切治療部(ICU)留醫。屯門醫院為全港首間醫院引入「手術室延伸復甦病床」先導計劃，平均每晚提供一至兩張此類病床，讓合適的病人直接於復甦室留醫觀察，免卻直送ICU，從而減輕ICU需求壓力。計劃由今年2月至今已啟動至第三輪，共接收約40名病人，日後考慮將其恒常化。

屯門醫院麻醉科及手術室服務部分別於今年2月、7月及本月，視乎病床需要，三度啟動上述先導計劃。顧問醫生劉宗偉表示，現時約15%手術後的病人因情況複雜，需要密切監察，以往因而被送到ICU。目前屯門醫院僅有30張ICU病床，部門隨着疫情持續而壓力加重，故醫院參考外國做法，在手術室的復甦室開設復甦病床，讓病人直接在復甦室接受監察及護理。

部門主管鄭振邦表示，疫情下每日進行手術後需送往ICU的病人大約4至5名，新計劃下每晚最多2名病人在復甦室留醫，待病人情況穩定就可直接轉到普通病房。鄭指出，部門希望藉此計劃檢討醫院的服務模式，考慮將其恒常化的可能性；又指得悉九龍中聯網其他醫院正接著探討一同開展此類復甦病床 。

顧問醫生林嘉雯指出，醫生會負責挑選合適條件的病人在復甦病床留醫，而無需轉往ICU。復甦病床的護理規格已達至加護病床級別，即可支援術後個別器官需要緊密監察的病人。ICU客席顧問醫生關慧敏認為，此計劃有助減輕部門工作，讓ICU能全力照顧最為危殆的患者。

資深護師葉佩靈亦指，計劃令原本專注手術室服務的護士有更多時間照顧復甦病人，其臨床護理技術得以提升，例如處理藥物的程序等等。註冊護士何靄君提到，計劃令手術室護士有望為病人提供更多身心支援。她舉例近月曾於復甦病床照顧一名剛完成手術的婦人，對方醒來後因擔心術後康復進度而哭喊。她隨即與該婦人分享術後護理須知及加以安撫，令對方情緒回復穩定，安心不少。