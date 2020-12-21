生果店一個月派2萬個膠袋　市民買一次餸用5至6個

現時購買蔬果、方包、外賣飯盒及冷凍食品等，領取膠袋可獲豁免，毋須收取「5毫子」膠袋稅。東網記者周末到大埔街市直擊，發現生果店及菜檔派發膠袋數量驚人，有生果店負責人透露，一個月便派上2萬個膠袋，有外賣店東主指，疫情下外賣急增令膠袋量亦用多了1倍；前來買餸的市民個個一袋二袋，有市民即使攜帶購物袋，但亦需用上5、6個膠袋，表示濕貨難免要用，但認為生果、麵包等則沒有需要。

大埔大光里一帶生果店、菜店林立，周末人頭湧湧，根據記者觀察，每名買菜市民平均用上6、7個膠袋，生果店、菜店派膠袋如「搭棵葱」般，超市更設膠袋卷任客人隨便拿。記者發現生果店、超市等，平均每分鐘亦會用上1個膠袋。

經營生果店的徐先生表示，自己每星期亦會用上5條膠袋卷，每卷有約1000個膠袋，即一星期會用上5000個膠袋。徐指街市生意難做，很少客人會自備購物袋，若收緊規管，即膠袋價格要顧客承擔，對生意會造成一定影響。另疫情下，外賣激增，中式麵包店有客人外賣3個麵包便自行分3個袋，亦有粥麵舖東主黃太指，因外賣增加，使用膠袋多了1倍。

雖然買菜的孫小姐亦自備購物袋，但少不免用上5、6個膠袋，「有些濕的食物都放不下，如蝦便不行，其實乾的食物，如麵包、生果亦盡量唔用。」她認為在街市派發的膠袋，拿回家後因太薄亦用不上。作為家庭主婦的潘小姐指自己購買方包，店員亦自行加上一個手挽膠袋，認為其實不太需要，她指如收緊豁免，亦不介意要付「5毫子」。