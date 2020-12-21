政府疑以疫情為藉口不調高5毫子膠袋稅　環團憂濫用膠袋惡化

政府減廢措施「瓣瓣衰」，除了醞釀15年的垃圾徵費計劃胎死腹中，環保園廚餘廠、廢紙廠、塑膠廠全部難產，連膠袋收費亦做得一敗塗地。塑膠購物袋收費計劃推出至今超過10年，惟一直維持「5毫子」膠袋稅，且從未加價，被指欠缺阻嚇力。政府聲稱檢討多年終完成，並將於本月底將建議諮詢公眾，惟因應疫情下經濟慘淡，據悉，檢討方向將不會增加膠袋稅，但會收緊豁免範圍及限制在豁免情況下可派發的膠袋數目等。然而，疫情下政府曾一度禁堂食、晚市，市民外賣激增，用膠袋更多，變相倒行逆施。有環保團體對此感到失望，批評政府以疫情作藉口，在減廢策略上節節敗退。

塑膠購物袋環保徵費計劃 (首階段) 於2009年推出，起初只處理約3,500間連鎖及大型零售店過量使用塑膠購物袋的問題，隨後在2015年4月1日全面推行膠袋收費。根據環保署數字，在實施膠袋徵費初期，膠袋每日平均棄置量確有明顯下跌，2009年推出當年的膠袋棄置量，明顯比2008年大跌21%。但由於「5毫子」膠袋稅維持10年不變，市民似乎早已消化，膠袋每日平均棄置量已自2016年起連續3年上升，至2018年的最新數字，膠袋每日平均棄置量達851公噸，按年升7.4%。

除膠袋稅阻嚇力低外，膠袋豁免範圍廣也是推高膠袋棄置率的主因。膠袋徵費計劃下，有三大類商品可獲豁免，第一是因食品衞生理由而使用的膠袋可獲豁免收費，包括蔬果、方包及冷凍食品；第二類是膠袋如用於預先包裝或構成貨品一部分亦不用收費，例如卷紙及袋裝米；此外，隨服務提供而不涉及商品零售的膠袋亦毋須收費，包括乾洗店的洗衣袋等。

其中第一類因食品衞生理由而使用的膠袋可獲豁免收費最具爭議，即使麵包店中的方包已有完整膠袋包裝，但由於屬於非氣密包裝，當局以衞生理由而可免費獲得多一個膠袋盛載；而便利店中購買一罐冷凍可樂，也同樣因衞生理由而可免費獲得膠袋；至於超市及街市內沒有包裝的蔬果，更是可以讓市民隨意取得平口袋盛載，平口袋濫用情況嚴重。

環境局局長黃錦星去年曾透露「5毫子」的膠袋稅或已沒有阻嚇性，可討論是否有需要調高膠袋稅至1元，並會考慮收緊豁免範圍。但據悉，由於目前正面對疫情，調高收費或會引起反彈，故年底即將公布的檢討膠袋徵費計劃將不會調高「5毫子」膠袋稅。

環保署未有正面回應是否不會調高「5毫子」膠袋稅，只稱已完成檢討實施超過十年的塑膠購物袋收費計劃，會從豁免範圍及在豁免情況下可派發的膠袋數目等方面，研究如何因應本港的實際情況進一步減少膠袋的使用，會適時就建議諮詢公眾，以制定未來路向，但就未有提及會檢討收費水平。

綠領行動總幹事何漢威對此感到非常失望，認為「5毫子」膠袋稅已維持10多年並早被市民所消化，若不提高膠袋稅只會令到減廢原則不能彰顯，又認為稅收並非強制徵費，即使加至10元，只要是遵從環保的人都不會受影響，批評政府不應該利用疫情作為藉口縱容濫用膠袋。

對於政府現時減廢措施，他指最大問題是缺乏俗稱「火車頭」的都市固體廢物收費法例，以致政府現時的硬件配套，如回收中心、環保園等欠成效，他指政府與議員亦有責任加快推動草案，他點名批評飲食業界的張宇人，不要再拉布，應以整體利益為依歸。

綠惜地球項目主任劉兆朗同樣感到遺憾，指只要市民提升環保意識，將環保袋變為習慣，不認為增加膠袋稅會經濟有壓力。他又批評目前豁免漏洞實在太多，尤其是已有硬皮包裹的蔬果，認同有必要性收緊豁免，以堵塞濫用濫派膠袋的漏洞。