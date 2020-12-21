環團推即棄餐具回收試驗計劃　促政府盡快落實全面中央收膠

由於現時晚市禁堂食，令食肆外賣大增，附送的即棄餐具亦隨之增多，有環保團體更推算今年全年在疫情下的即棄餐具數量可高達150億件。有見及此，環團與物業管理公司、中央收膠承辦商三方合作，推出全港首個「屋苑即棄餐具回收試驗計劃」，推行兩個半月共回收逾1,300公斤，相等於約6萬件即棄餐具。惟參與計劃的中央收膠承辦商反映，不少物管公司怕麻煩而拒絕讓他們入場，加上有部分鄉村將回收桶當廚餘桶，令到收膠成效大減。環團促請環境局應盡快落實全面中央收膠計劃，建立社區回收配套及加強公眾教育，來提高回收率。

根據環保署2018年《都市固體廢物監察報告》，本港塑膠餐具棄置量佔所有塑膠棄置量逾7%，而過去三年棄置量更節節上升，全年棄置量由2016年的5.6噸，上升至2017年的6噸，在2018年再進一步升至6.1噸。環團「綠惜地球」在8月對全港共48間食肆進行「外賣即棄餐具調查」，發現有關食肆在禁堂食令實施後，外賣數量較疫情前平均增加53.4%，推算今年疫情下的即棄餐具數量可多達150億件。

為免即棄餐具淪為垃圾，綠惜地球與啟勝管理服務有限公司合作，在9月下旬起推出「屋苑即棄餐具回收試驗計劃」，在啟勝旗下兩個屋苑包括新城市廣場第三期及帝堡城首先推行，在每座大廈地下會額外設一個即棄餐具回收桶，鼓勵居民將之洗淨後回收，再交予沙田區中央收膠承辦商劉財記紙業處理。

啟勝助理總經理(物業管理)許漢威指出，計劃推出後住戶反應積極，至今短短兩個半月共回收逾1,300公斤，相等於約6萬件即棄餐具，之後會陸續推行至其他屋苑。

不過，並非每個屋苑收膠流程都順利。劉財記紙業總經理劉俊偉坦言，不少屋苑的物管公司或因「費事煩」，大多表示已有合作的回收承辦商作理由，拒絕中央收膠承辦商入場，另外有一些圍村所設的回收點，村民經常將連同菜汁的外賣盒丟進回收桶，污染桶內的回收物，只能作廢，最後公司無奈共勸退7個不理想的收集點，目前其沙田區的中央收膠有105個回收點，原本目標是每月收集60至80噸塑膠，惟目前只收集到20噸。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝批評，本港塑膠回收落後，促環境局盡快落實全港18區中央收膠計劃，為屋苑及社區回收建立配套及加強減塑公眾教育來提高回收率。同時，當局應加速研究淘汰使即棄餐具的計劃，並公佈具體目標及時間表，跟上國際減塑步伐。