何志平專欄：冬節感恩

「冬至一陽生」，冬至大過年，是中國人的重大節日。

2019年的這一天，還在紐約大都會看守所內，天氣涼了，外面是單數字的溫度，室內更冷，沒有暖氣，只有把所有能穿的都穿上，毛氈子也披上，夜裏也是瑟縮的蜷起來，冷抖抖的入睡！天氣是寒凜的，政治是熾熱的。這季節在美國，是聖誕節的前夕，紐約猶太人眾多，猶太教八天的光明節也是在這時候開始點燈，中國城裏的人在圍爐大快朵頤做冬。另一邊廂電視新聞節目裏隱隱的帶出中國中部城市發現不尋常的感染疫情，那時候大家都不以為意，認為是每年冬季的流感而已。美國政壇上，各大新聞媒體的頭條都是總統特朗普被國會眾議院彈劾的消息！看守所內大多數的人都是只對球賽有興趣，只有我們幾人興致勃勃的談論着特朗普的事。「阿廷」（假名）是加利福尼亞來的著名律師，對特朗普有特殊的見解。「艾凡」（假名）是巴基斯坦裔的紐約生物工程師。「積克」（假名）是牙買加的大學教授。

阿廷興高采烈的評說：「特朗普是美國史上第三個被國會彈劾的總統，以前兩個被國會眾議院彈劾但最終都被參議院挽回，且看今趟特朗普的運氣如何，這個聖誕節將會是一個極為緊張和不快樂的節日。」

積克教授熟悉歷史，補充着說：「安德魯‧約翰遜是第一位被彈劾的在任總統。他於1867年罷免戰爭大臣斯坦頓的職務而沒有事前獲得參議院的許可，違反了《任期法》。當國會恢復斯坦頓的職務時，總統約翰遜又再解僱他！三天之後，眾議院彈劾約翰遜。參議院審理案子歷時11周。最終表決是35票有罪對19票無罪，一票之差不達定罪所需的三分之二的要求，約翰遜揑了一把冷汗，被無罪釋放！第二位可是克林頓……」

艾凡馬上接着說：「第二位應該是總統尼克遜，但他在1974年『水門事件』曝光後，也不等待被彈劾就辭職了，所以他也不能算是一位！克林頓從1994年開始便醜聞纏身，先是『白水』的財務調查，繼而是寶拉‧瓊斯女士指控總統的性騷擾。1998年1月，在瓊斯案期間，克林頓宣誓就否認自己曾與白宮實習生莫妮卡‧萊溫斯基有染。但是， 後來克林頓最終承認與萊溫斯基有婚外戀，證明了自己作偽證的指控。同年12月，眾議院指控克林頓對大陪審團撒謊，並否認與萊溫斯基的關係而構成偽證，妨礙了司法公正，和濫用職權。遭到了眾議院的彈劾，但參議院卻沒有達到定罪所需的三分之二的票數，於1999年2月12日克林頓又是無罪被釋放了。」

阿廷跟着細說他心愛總統的故事：「特朗普成為第三位被彈劾的美國總統。2016年贏了總統大選後便被捲入『通俄門』的調查。其中又引起枝節：今年年中有可信的舉報人指控，稱總統濫用政治權力以換取對打擊政治對手，2020年總統候選人前副總統拜登和兒子的調查。眾議院調查特朗普是否以扣起對烏克蘭的軍事援助，來迫使該國對拜登及家人進行腐敗調查。特朗普堅決否認與烏克蘭總統的對話是有任何交換條件的。最後眾議院通過兩項指控，濫用權力，和妨礙國會，並讓議長佩洛西於2020年1月中正式向參議院提交彈劾條款。如要罷免特朗普，參議院的三分之二，即67名議員必須投票定罪。現在參議院有53名共和黨人，47名民主黨和盟友，怎樣看也不夠票把總統扳下來的，也只是虛閙一番的走過場大戲而已！」

艾凡微笑地說：「難怪特朗普老是嚷着說，是民主黨不服氣他贏了2016年的大選，便以『莫須有』的罪名指控他勾結外國勢力，操控美國大選。一場政治騷嘛！不知道日後可會以其人之道，還治其人之身呢！」

今天我在家過冬節，感恩之餘，看着今年的美國大選，憶起艾凡這番話，猶如還在耳邊。只能嘆一句：天道好還！