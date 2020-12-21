中學推深度學習　學生透過VR認識孔子主張提升學習動機

受疫情影響，本港學校減少面授課堂，即使復課亦會把握機會加強測驗、考試，追趕進度，但有一間學校反其道而行，削減常規課時以舉辦深度學習活動，以另類方式豐富學生的學習經歷，如透過虛擬實境遊戲(VR)，以孔子弟子的身份，認識當時的時代背景，探討孔子的價值觀，從而提升學習動機及文言文學習能力。

萬鈞伯裘書院去年取消傳統測驗，減輕學生壓力，從本學年開始推行深度學習。校長黃頴東表示，深度學習以協作、溝通、創造力、批評思考、品德、公民義務為核心，培養學生多元能力，符合社會未來發展所需。學校將舉辦5次深度學習周，每周約8小時，換言之，學生一年會有約40小時的深度學習活動，取代常規課時。校方會在學生成績表記錄6大能力的等級表現。

活動分爲語文、體藝、科創、全人發展4個範疇，活動多達20多個。例如在語文範疇，學校曾舉辦「VR古代大冒險：孔子歷險記」，學生透過虛擬實境遊戲，以孔子弟子的身份，認識當時的時代背景、探討孔子的價值觀，從而提升學習動機及文言文學習能力，同時貫通中文和電腦科的知識。

就讀中五的張毅灝及陳逸政，曾學習設計聊天機械人(Chatbot)，於是在深度學習活動中成爲導師，黃殷祈就是其中一個學生。他們共同設計了人工智能圖書管理員，讓學生查詢、預留書籍等。張同學表示，目前不少社交、網購平台都用上Chatbot處理業務，可見有關技術的需求相當大，而且，他本身有參加創科比賽，希望透過Chatbot，完善自己的作品。黃同學則表示，設計的過程要考慮不同用家的語文習慣，並作出應對，比想像中具挑戰性。

另外，學生也會參與考察活動，例如實地了解屋邨環境，並匯報改善的建議，以生活化的議題提升學生的社會意識。副校長馮順寧強調，深度學習的內容會緊扣課題，有助學生鞏固所學，使學習事半功倍。