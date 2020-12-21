港府朝令夕改　東方為民發聲　不對外開放員工飯堂獲豁免禁堂食

新冠肺炎疫苗接種即將展開，全城關注注射疫苗不良影響的責任問題，港府短時間內兩度改口風，先是稱會追究涉事製造商，後改稱藥廠可免責，昨日又改指藥廠不能免除所有責任。港府在應對疫情時反口覆舌的態度屢見不鮮，單是禁堂食令已令一眾港人無所適從，在全日禁堂食令實施一日後，因市民強烈反感而朝令夕改；本來一刀切強制食肆「晚6朝5」禁堂食的安排，在東方報業集團爭取下才撥亂反正，豁免不對外開放員工飯堂的禁堂食令。

港府在處理疫情的政策上朝令夕改，經常在市民強烈反彈下收回措施，反映施政極為離地，惹民怨沖天。疫情爆發初期，當局因禁蒙面法指出街不能戴口罩，後來卻礙於疫情而於7月實施強制公共場所口罩令；本來堅拒派出包機接載滯留湖北武漢港人，經過東方報業集團大力倡議才回應落實包機安排。此外，7月初港府曾堅持要如期舉辦書展，4日後又宣布書展將會延期，令展商無所適從。

政府反口覆舌的例子比比皆是，當中禁堂食令的措施更激起成千上萬打工仔怒火，曾因應疫情嚴峻一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，但卻出現市民要跪在街上進食的慘況，該禁令僅維持一日，便因大眾強烈反對下撤回措施。禁堂食令的另一「跪低」之舉，是7月15日一度宣布要一刀切強制所有食肆「晚6朝5」禁止堂食，後經東方報業集團發揮第四權爭取，政府翌日即改口風宣布不對外開放的員工飯堂獲得豁免。