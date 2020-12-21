東方日報A1：疫苗出事點追究　陳肇始5日兩改口

港府朝令夕改，對新冠肺炎疫苗發生事故後的處理做法9日3種說法且兩度改口。全球新冠疫苗採購激烈，港府早前宣布會以預先採購方式訂購3款疫苗，但對市民注射後若出現不良影響的責任多次「轉軚」，先稱會追究涉事製造商，數日後又改指似乎藥廠可免除責任是國際做法，至昨日又稱界定相關法律責任，並不代表免除藥廠對疫苗的所有責任。議員批評局長經常翻來覆去改變言論，又或「擠牙膏」式公布資訊，會令市民覺得「到底佢（港府）知唔知佢自己做緊啲乜?」對管治信心大打折扣。

食物及衞生局局長陳肇始昨日在網誌表示，政府正就引入經證明安全及有效的新冠疫苗進行緊急立法工作，參考國際間有關公共衞生緊急事故下使用新近研發疫苗的做法，但並不代表免除藥廠對疫苗所有相關責任，包括品質保證等。陳又表示，衞生署會監察其他國家、地區及世界衞生組織對有關疫苗的最新安全及成效評估，若認為接種有關疫苗的風險高於效益，會提交相關資料給香港藥劑業及毒藥管理局，以檢視及考慮是否應撤銷或暫時吊銷相關疫苗的註冊。

不過，陳肇始在本月12日於電台節目中曾表示，本港設有監察疫苗副作用的機制，同樣適用於新冠疫苗，如日後市民在注射後出現重大事故，衞生當局會調查，亦會追究涉事製造商。可是陳在本月16日到立法會回應議員提問時，稱在緊急用途下使用疫苗，藥廠可免除責任是國際做法。連同昨日的說法，陳已在9日內對藥廠疫苗責任有3種說法並改口兩次。

各方專家對疫苗的年期功效及安全性亦意見紛紜，港大內科學系臨床教授孔繁毅昨日表示，現時仍未有長期報告顯示疫苗的年期功效和安全性，更曾有已注射疫苗的人士重複染疫，或接種後體內抗體在接近半年降至無法檢測水平等情況。

另外，香港醫院藥劑師學會表示，港府採用的3款疫苗各有優劣，科興的滅活疫苗每支提供一次的劑量，適合私家診所接種；而阿斯利康的疫苗則不用稀釋或解凍，但開蓋後只可使用兩天，以10人為單位；復星醫藥/BioNTech的疫苗需在接種前進行解凍及稀釋，解凍後的效用為5天，以每箱為單位解凍，可接種近1,000人。

議員蔣麗芸表示，坊間針對疫苗的資訊甚多，為免混亂政府應在進行深入研究調查後公布詳情，注射疫苗所生風險的責任誰負，亦應在全民注射前公開，否則「係咪市民打之前要同你（政府）簽生死狀」。

議員葛珮帆則認為，疫苗採購及注射為頭等大事，希望當局「出嚟之前諗清楚」，若經常翻來覆去改變言論，又或是「擠牙膏」式公布資訊，除了影響市民對政府防疫的觀感外，更甚會影響市民日後注射疫苗的意欲，她形容當局考慮不周，或令市民覺得「到底佢（港府）知唔知佢自己做緊啲乜」。

陳肇始解說政策經常諸多「甩漏」為人詬病，首次轉口風指藥廠可免除疫苗注射責任後，惹來全城關注，食衞局事後要出稿補鑊，進一步補充稱有關說法「不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任」，若關乎疫苗品質保證等問題，藥廠仍要負責。

另外，首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月抵港，但當局仍未公開說明接種安排，食衞局昨日表示，疫苗接種細節現正商討中，計劃中市民在接種疫苗後會獲發電子及印刷版針卡紀錄。

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