東方民調：假難民濫用司法覆核拖延留港作惡

假難民為港府財政造成極大負擔，不少公帑用於審核和處理難民聲請上訴、公費法律支援，以及人道援助等費用。惟過往審查發現九成九都是假難民，他們不但濫用司法覆核拖延留港，更嚴重影響香港治安。有議員批評港府花冤枉錢在假難民身上，如同倒錢落海，若這筆公帑能投放到民生措施會更有價值。

自2009年底改善行政機制實施起至今年9月，入境處完成審核的22,737宗聲請中，獲確立的酷刑/免遣返聲請只有231宗，確認率僅1%，換言之，99%聲請均不成立。截至今年11月底，仍有約13,000名聲請人或聲請被拒者因不同原因逗留在港，當中包括逾8,000名聲請人，在申請或上訴被拒後提出司法覆核。

港府繼續花大量資源支援假難民，到頭來卻是「貼錢買難受」。警方數字顯示，今年首3季被捕的非華裔人士高達2,225人，觸犯爆竊案及店舖盜竊分別急升3倍及35%，其中假難民佔641人，較去年增近30%，他們分別干犯多種刑事及暴力罪行。另外，入境處今年1至11月拘捕150名打黑工的假難民，而警方今年首3季截獲543名非華裔非法入境者。

香港經濟及社會受疫情打擊，有聲音認為港府不應繼續如此慷慨，無限量援助假難民。議員柯創盛表示，假難民問題纏擾香港多時，批評港府沒有積極面對之餘，更漠視民間建議，一直未有設置禁閉營或收容中心安置難民。

港府用於假難民問題的公帑逾60億港元，足以興建6,000個公屋單位。柯直斥，港府花冤枉錢，如同倒錢落海。若這筆開支能投放到不同的民生措施，包括為基層、劏房戶，甚或更多群體提供現金津貼或其他支援，這樣分配財富才有價值。

議員葛珮帆則稱，假難民長期滯港，容易被不法之徒招攬，建立犯罪網絡，變本加厲作奸犯科。港府過往大灑資源處理假難民滯港問題，但情況仍未解決，明顯有人濫用司法程序，惟港府未有解決方案，繼續動用公帑縱容，令香港資源分配不均。