東方民調：政府寧花冤枉錢　民生問題放一邊

假難民禍港擾民多年，令治安及環境衞生愈趨惡化，近7個財政年度已狂燒逾60億港元公帑，港府一方面大灑金錢援助假難民，市民面對住屋、就業及醫療等民生問題，卻遲遲未得到適切援助。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府養假難民是貼錢買難受，助長治安毒瘤。香港正面對疫情衝擊，經濟陷於衰退，已無多餘錢養假難民，受訪者直指「養毒瘤不如起樓」，促港府撥亂反正，資源應優先用於港人身上。

港府早前指出每個公屋單位平均建築成本，2015至2017年度為60萬港元，估計2020/21年度成本突破100萬港元大關，故以港府近年撥出逾60億港元予協助免遣返聲請者作計算，大約能興建6,000個公屋單位。房屋委員會數字顯示，公屋輪候仍大排長龍，上樓遙遙無期。今年9月底，輪候冊共有26萬宗申請，預料目前公屋平均輪候時間達到5.6年，其中長者一人申請者的平均輪候時間3.3年。而運輸及房屋局局長陳帆更指，有關輪候時間預計要5年後才有改善。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問325名18歲或以上市民，結果顯示，對於港府近7年燒逾60億港元援助假難民，37%受訪者轟港府助長治安毒瘤；34%受訪者直指，福利太好，成湧港誘因；27%受訪者形容如倒錢落海。

假難民衍生衞生及治安等問題，首3季假難民涉刑案升30%，59%受訪者轟港府養假難民禍港；22%受訪者直指，百害而無一利；15%受訪者形容，是貼錢買難受。

假難民聲請被拒後，濫用司法覆核上訴，使用法援資源換取留港機會，40%受訪者認為，長遠應退出酷刑公約；39%受訪者炮轟，港府無積極杜絕問題；19%受訪者不滿港府漠視民間建議設禁閉營。

假難民長期滯港燒錢，香港現時經濟及社會受疫情打擊，44%受訪者指，已無多餘錢養假難民；37%人促當局撥亂反正，應投放更多資源抗疫；17%人認為，應減少援助開支。

港府逾60億港元用於假難民開支，若興建公屋估計可提供約6,000個單位，52%受訪者坦言，養毒瘤不如起樓；33%受訪者批評公帑用不得其所；12%受訪者稱，沒紓緩輪候時間，難減民怨。

港府對假難民大灑金錢，民生問題遲遲未得到適切援助，44%受訪者認為，資源應優先用於港人；29%受訪者斥，港府漠視市民苦況；24%受訪者指摘港府花冤枉錢。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府寧願花冤枉錢養假難民，卻漠視市民苦況，批評公帑用不得其所。假難民長期困擾香港，受訪者歸咎港府無積極處理問題，對香港應設禁閉營及長遠退出酷刑公約等訴求更充耳不聞。