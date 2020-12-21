周末人流不減爆疫風險高　專家倡防疫加辣限商場人數

新冠肺炎疫情持續肆虐，政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(21日)在電台節目表示，香港每天新增個案持續高企，源頭不明個案比例高，認為要考慮加強防控措施，包括限制商場人數，參考英國限制商店營業時間、非緊急商店暫停營業，最極端情況下甚至要採取如澳洲墨爾本的居家令，每個家庭只可派一人外出購買日用品。

他續指，雖然政府目前防疫措施已「很辣」，惟很多市民及企業未有響應，周末仍有很多人外出到商場，部分人在郊區不戴口罩拍照，屬於高風險，認為如果市民配合不到措施，難以遏止疫情，當局可能要考慮「加辣」，堵截人流。

另外，對於英國出現傳染力高70%的變種新冠病毒株，多個國家相繼禁止英國客運航班入境，許指出，英國變種病毒傳播力強，由於有逾9,000名英國留學生返港，故防控措施要小心，他建議抵港人士在完成14天酒店檢疫後，再留家多1周，直至到埗第19日檢測呈陰性才外出社區，又透露政府亦正考慮延長英國抵港人士的檢疫期多1個星期。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，香港疫情發展絕不樂觀，無論本地及境外形勢，都相當危急及兇險，目前無可能放鬆防疫措施。他指出，近日商場人流仍然很多，只能用「恐怖」一詞形成，如市民不改變，香港醫療負荷、檢測追蹤等環節都會陸續出現問題，疫情將難以在短期內控制，更會遲早失控。