警方打擊網上毒品案拘捕39人包括8學生　檢逾1250萬元毒品

聖誕節及新年假期臨近，警方加強打擊網上販賣毒品活動。毒品調查科鄒旺忠警司表示，留意到網上販賣毒品，尤其是青年人吸食大麻有上升趨勢，近日因疫情影響，本港的酒吧、娛樂場所及派對房間須要關閉，網上販賣毒品情況日益普及。警方在上周二(15日)至上周六(19日)展開代號「沙鷗」行動，派員在社交平台假扮顧客成功拘捕毒販。警方亦透過情報搜集及分析，打擊毒品來源。行動中，在全港多區拘捕39人，包括33男6女，年齡介乎16歲至56歲，其中8人為學生，部分被捕人士有黑社會背景，各人分別涉嫌製毒、販毒及藏毒等，檢獲約23.3公斤不同種類毒品，估計市值約1,250萬港元。

港島總區特別職務隊袁皓霆高級督察指，港島總區在行動中拘捕19男4女，年齡介乎16至34歲，相信部分被捕人士因疫情期間，因沒有上班或上課而參與販毒活動，以售賣大麻賺取外快。檢獲約219克大麻花、約172克大麻草、約19毫升大麻油及約5.8克迷幻劑(迷幻郵票)。毒品包裝大多數以零食包裝袋掩飾，亦有大麻草捲成香煙狀。警方檢獲一批吸食工具，包括大麻煙彈、大麻油霧化器及大麻研磨器。

新界南總區重案組總督察周子軒指，新界南總區刑事部、聯同荃灣警區、葵青警區及大嶼山警區人員，共拘捕9男2女，年齡介乎18至36歲，懷疑是毒品拆家。被捕人士包括1名中六學生，6名無業人士、其餘人士分別從事維修、攝影、零售等行業。行動中，共檢獲約383克大麻花，約165克大麻草、約94克迷幻蘑菇，9枝共9毫升大麻油，市值約12.7萬港元。部分毒品包裝成禮品、或用透明膠袋包裝。其中迷幻蘑菇在過往行動較少見，警方提醒迷幻蘑菇屬於植物，亦是毒品，過量服食會出現幻覺及重影，甚至死亡。

此外，毒品調查科葉秀蘭總督察表示，警方搗破毒品倉庫，拘捕5名男子，年齡介乎38至56歲，分別涉及3宗毒品案件，行動檢獲約9.22公斤冰毒、約7.54公斤大麻花、約2.22公斤海洛英、約1.7公斤大麻及約1.58公斤氯胺酮(K仔)。警方在行動中瓦解一個製毒工場、同時破獲以客貨車作為大麻運送及儲存的倉庫。至於案中5名被捕男子，早前已被落案檢控製毒及販毒罪。

葉秀蘭指，今次行動發現網售毒品方法與今年6月警方搗破一宗販毒案相似，毒販均會在在網上社交媒體平台售賣大麻。但今次案中的手法比較低調，會要求買家私訊賣家交易。另外，有毒販企圖「美化大麻」作為兜售手段，包括利用卡通人物、性感女子照片包裝，又指吸食大麻輕鬆無害，而且為合法行為。毒販亦會加上與大麻有關的關鍵詞，以方便買家搜索。

警方指出青少年涉及毒品案件有上升趨勢，今年1至10月，涉及毒品案被捕共有2842人，21歲以下的青少年有390人，佔總被捕人數一成，其中155人涉及大麻被捕，佔被捕青少年人數四成。顯示青少年涉毒被捕人數比前2年大幅增加，比去年同期上升一倍，較2018年同期多五成。被捕的青少年中有86人為學生，增加了55人。

警方相信青少年對大麻毒品有所誤解，因有西方國家將消遣用的大麻合法化，使本地青少年相信吸食大麻帶來的傷害不大。另外，警方又指出本港學校疫情期間停課，學生有較多機會接觸網上毒品資訊，可能因好奇的情況下吸食大麻或因搵快錢販賣毒品，提醒家長要留意子女的情況。