財會通過64億抗疫基金　羅致光指疫情未見終點　拒設失業援助金

立法會財務委員會今午(21日)開會審議第4輪64億港元防疫抗疫基金注資撥款申請。政府方面認為整個支援是精準、具規模和針對性，多名議員質疑有關說法，認為基金並無直接幫助到真正有需要人士，質疑政府關門決策，勞工及福利局局長羅致光更表示，疫情未見終點，故難以推出臨時失業援助金。惟議案最終仍以32票贊成、1票反對、3票棄權下獲得通過，當中熱血公民鄭松泰投下反對票，而工聯會3名議員投了棄權票。

工聯會議員麥美娟、陸頌雄及郭偉強在第4輪抗疫基金撥款中投下棄權票。麥指出，基金固然重要，但政府在第四輪基金推出前完全無諮詢有關工會，認為撥款幫不到打工仔女，政府又無有效措施應對，多多錢都不夠派，認為政府不可忘記打工仔女，要有真對性措施，如幫助跨境司機等。郭則解釋，政府指第四輪要精準支援，但協助打工仔共度時艱都是做唔到的，大部分補助都是給場主僱主老闆，打工仔嚴重不足，聽完意見仍然原封不動，所以為反應市民意見投棄權。

在表決涉款64億港元的第4輪抗疫基金前，議員何君堯提出俗稱37A的臨時動議，指就政務司司長辦公室申請額外援助款項，認為只是治標不治本的方案，未能明確達至病毒清零目標，要求政府作出具體承諾和採取有效措施，就全民強制檢測、禁足令和使用健康碼，向中央政府提出請求給予指導如何盡早落實病毒清零及通關。最後臨時動議獲得15票贊成、15票反對和0票棄權，財委會主席陳健波運用主席權力不通過有關動議。

議員石禮謙表示，疫情長達約一年時間，但政府卻一次又一次令市民失望，至今仍未理解到市民的訴求。他反問，這一年對政府高官有何影響，直言其實很少，只需要將工作帶回家中處理。他更指，今日是冬至，但不少市民因疫情失業，因開不足工而「今晚冇一餐好食」，批評政府沒有理會失業人士的情況，更指需要了解市民沒有工作的痛苦，要令市民感受到政府知悉「聽日冇份工嘅感覺」。

他指出，現時全球正面對未出現的情況，政府即使多次派錢也未必有用，應要爭取時間令經濟復甦，否則面對更多困難，整個世界甚至陷入蕭條。

議員鄭松泰認為政府「一時一樣」，早前已明言指不會推出第4輪基金，惟現時又突然改口，同時質疑政府「閂埋門」計數，不明白64億港元如何幫助不同行業，認為當局沒有落區視察了解民情，並不清楚業界的真正訴求。他又指，部分企業連過往3輪的資助都未能領取。

議員葛珮帆則認為「及時雨落得好慢」，現時保就業計劃已經停止，失業援助金亦不考慮推出，部分中產人士連樓都無法供，希望取用強積金，政府拒絕卻沒有其他實質措施，她認為政府不可能長期派錢就必需考慮其他辦法。

議員易志明同樣認為政府並非更具針對性，他指出，海陸空客運服務提供者由疫情爆發至今11個月零收入，但政府只資助直接受影響行業，受連鎖反應行業卻置之不理。

政務司司長張建宗指，政府過去有與議員、商界代表等溝通，掌握形勢，並非關門決定，又指資源有限，需要審慎理財，只有重創企業，政府勒令關閉的行業才會獲得援助。他又強調，今次基金希望做到「快狠準」，故申請者可以沿用過往的申請資料，簡化程序盡快收到援助。

疫情下失業率再度攀升，不少議員要求政府推出失業援助金。議員鄭泳舜關注今輪基金多位支援企業，擔心未能幫助前線員工。鄭又指政府後勤及運輸職位均出現空缺，建議政府多開放職位，及創造處理防疫工作的職位，讓失業人士申請。議員周浩鼎指疫情沒完沒了，基層卻面對失業問題，要求政府推出失業援助金。

張建宗回應指勞工處現時有7萬多個空缺，而下星期亦有大型網上招聘會，市民可以留意。對於設立失業援助金，他指政府現時需要謹慎理財，又指很快就到明年的財政預算案。羅致光則指疫情未見終點，故難以推出臨時失業援助金。

多名議員亦關注中港跨境司機在多輪的防疫基金中均沒有得到支援，張建宗指會再了解原因，又稱施政報告中有6億港元協助旅遊業，當中涉及旅遊巴士。

議員黃國健認為政府給錢僱主，部分僱主領取資助後，卻仍然要求僱員放無薪假，甚至辭退，直斥政府懶惰「唔諗新嘢」，不諮詢，繼續沿用第3輪基金撥款方式，讓僱員無法受惠。議員盧偉國則指，最新建造業失業率亦高達10.9%，未來可能出現供應鏈斷裂情況，希望政府盡早留意到問題。

而議員何君堯亦指，由8月中旬開始要求政府落實全民檢測，唯當局堅持不聽不做，一直「腳痛醫腳，高床軟枕」，希望政府能夠自我檢討，斬釘截鐵落實全民檢測。