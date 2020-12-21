油麗邨逸麗樓及藍田邨藍泰樓淪疫廈　當局派樣本樽

第4波新冠肺炎未止，油麗邨逸麗樓及藍田邨藍泰樓均出現多宗確診個案，衞生防護中心今（21日）向大廈居民派樣本樽。東網記者今早到逸麗樓視察，早上約9時半，多名身穿全套保護衣的清潔工人到場清洗大廈內的設施及附近行人路。

及至早上約11時，當局開始於逸麗樓地下派發樣本樽，住戶可替家人領取，職員會登記人數。居民馬先生指，逸麗樓至今已有7人確診，擔心家中妻兒不慎染疫，故一早到場領取樣本樽，以求安心。

至於藍田邨，港府今日起在邨內藍碧樓旁邊的羽毛球場設立流動採樣站，為居民及工作人員提供鼻咽拭子檢測服務，當中居於疫廈藍泰樓的市民可獲優先檢測。早上10時許，已有數十人排隊等候檢測，據現場職員透露，在採樣站檢測較快有報告，方便藍泰樓居民向僱主證明無染疫。

當局今早亦於藍泰樓地下派發樣本樽，居民須在周三（23日）早上10時前交樽。街坊陳先生表示，藍田邨不時有長者在公園聚集，部分更沒有戴上口罩，擔心不慎中招，認為當局應多加提醒，自己亦會隨身帶備消毒噴霧。他批評，港府的防疫工作反應慢，不時有確診者或密切接觸者，未能即時送往醫院或檢疫中心，直言：「咁就死啦！」

政府表示，鑑於近日藍田邨藍泰樓、富山邨富仁樓及石籬二邨石榮樓出現多宗確診個案，由今日起，安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司、華大基因及安球醫學化驗所有限公司，到上述地點設立流動採樣站，提供免費檢測服務，服務時間劃一為上午10時至晚上8時，暫定開放至本周六(26日)。

另外，設於油塘社區會堂的社區檢測中心由今日起，為油麗邨居民及工作人員提供預約及即場登記免費檢測服務，開放時間為每天上午8時至下午1時30分，及下午2時30分至晚上8時，同樣暫定至本周六。

至於大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站，服務日期延長至本周五(25日)。