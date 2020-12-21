多國禁英國航班入境　香港續歎慢板　張建宗：很快有公布

英國發現新冠肺炎病毒新變異病毒株，多個國家，包括荷蘭、比利時、意大利、德國及法國等，已先後制定措施，禁止英國客運航班入境，惟本港仍未有相關措施，令人擔心出現防疫漏洞，令變種病毒流入本港。政務司司長張建宗今日(21日)於立法會財務委員會中表示，關注英國疫情的情況，當局應會很快公布如何處理英國抵港航班的問題。另外，消息指，政府正考慮延長英國抵港人士的檢疫期多1個星期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早表示，本港至今有約1,900宗輸入個案，22%都是來自英國，加上英國於9月已出現新冠病毒變種，而新病毒的感染數字升得很快，反映病毒較易在人與人之間傳播，建議當局停飛往來香港與英國的航班。

多名議員亦促請當局停飛往來英國到香港的航班。議員梁美芬鬧爆政府不作為，直斥抗疫防疫工作是失敗失誤，奪取無價無辜市民的生命，認為相關官員必須就事件問責。議員容海恩則認為政府自己抗疫疲勞，懶理過去基金中的「漏網之魚」，到英國疫情再爆發，其他國家的政府即時有應對措施，反觀港府仍然「諗緊等緊，想做做唔到」。

議員麥美娟指，政府必須果斷限制英國航班入境，做好外防輸入。議員黃國健則指，政府過去在外防做得較差，此次英國病毒變異，香港必須自保，強烈要求政府果斷停飛。他又表示，現時第4波疫情仍然持續，若變種病毒傳來香港，擔心即使預訂的疫苗也發揮不了作用，後果恐不堪設想。

議員陸頌雄則警告，政府不要以為推行酒店隔離措施就一了百了，若不停飛航班，病人乘搭飛機途中，有機會接觸空姐或其他乘客，病毒定會帶入社區。議員田北辰更指若不立即停止航班就「同政府死過」，強調政府應先做好防疫抗疫，否則再推抗疫基金也不能解決問題。

至於議員陳恒鑌則建議提升本港防禦級別，推出多項措施如禁止英國飛機進入香港，以及強制全民檢測等。議員周浩鼎則批評政府沒有決心終結疫情，認為政府應針對英國回港人士，將檢測期增長至21天，亦可透過全面禁足2或3天，以配合全民檢測控制疫情。

此外，油尖旺區議員林兆彬亦於今日發起區議員聯署，促請政府立即禁止英國航班入境，以保障香港市民的健康。截至下午約1時，有關聯署共6名區議員簽署。