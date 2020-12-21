疫情未退經濟差　67%市民減少聖誕節消費

新冠肺炎疫情困擾本港，加上各項防疫禁令，市民今年或要過一個不一樣的聖誕節。有調查指，有過半數市民認為今年市面聖誕節氣氛不濃厚，67%受訪者稱今年會減少聖誕節消費，比例創調查以來新高。

香港研究協會本月初以電話訪問了1,042名本港18歲或以上市民，了解他們今年聖誕節的消費選擇。對於今年市面的聖誕節氣氛，63%人認為不濃厚；而與去年同期比較，有81%人認為現時經濟環境較差，按年增加4個百分點，該比例創調查以來新高；有67%受訪者表示，預期今年自己的聖誕節消費會比去年減少，同樣打破了該調查的紀錄。

實際消費金額方面，有43%人稱打算今年花500港元或以下慶祝，而打算花500至999港元的則有24%人。各項慶祝聖誕節開支中，最多受訪者稱今年花於旅遊的開支有所減少，達71%；其次是花於外出用膳、外賣、到會的開支有所減少，有64%；亦有63%人稱會減少娛樂消遣的開支。但有21%人表示，今年聖誕節會花費更多來購買食物。

另外，鑑於外地疫情持續，回港亦需隔離檢疫，82%受訪者表示今年聖誕節會留港，按年增加約20個百分點，但仍有4%人無懼疫魔，堅持外遊歡度佳節。

協會認為，新冠肺炎疫情持續，本港經濟亦陷入衰退，加上政府近日收緊防疫措施，令到市民感到節日氣氛不濃厚，亦打擊了市民消費意欲。協會呼籲政府及早擬定第4輪防疫抗疫基金細節，加強支援受疫情影響最嚴重的行業，盡快發放資助予相關商戶，助其渡過難關。