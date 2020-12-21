今增85宗確診　27宗屬源頭不明　3幢大廈住戶須強制檢測

第4波新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(21日)新增85宗確診，包括7宗輸入個案、27宗本地源頭不明個案，及51宗相關個案。相關個案中，中環荊威廣場8樓髮型屋「Glow」再增4宗個案；黃大仙彩雲(二)邨明麗樓多1人確診；葵盛西邨增1人確診；大埔豐年樓外傭宿舍增1人確診。本港累計8,238宗確診。另外，有約50宗初步確診個案。

多幢大廈出現爆疫情況，其中石籬(二)邨石榮樓多2個單位有住戶確診，大廈累計有6宗個案，涉及5個不同單位。油麗邨逸麗樓亦新增1個單位有住戶染疫，累計4個單位同8人染疫。筲箕灣阿公岩道明華大廈A座亦累計有6宗個案，涉及4個不同單位。張竹君指，上述3幢大廈居民須強制檢測，當局稍後將發通告。

鯉魚門邨鯉生樓有5宗病例，涉及3個不同單位，其中一個單位患者與「歌舞群組」有關；而荃灣德泰大廈亦有6人確診，涉及3個不同單位，1單位與「歌舞群組」相關、另1單位住戶工作地點亦有人染疫，衞生防護中心將向大廈居民派樣本樽。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，九龍醫院延續護理病房1名護士中招，屬於上周公布「醫護家族」群組，最後上班日期為上周三(16日)，無病人或其他醫護被列為密切接觸者。

另外，香港教育大學表示，一名社會科學系的員工確診，其最近一次返回校園日期為本月14日，該校已即時安排該名職員曾到訪的地方進行消毒。