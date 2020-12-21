不滿成疫下孤兒　廿輛旅巴政總外響按請願　促政府撥2億渡難關

新冠肺炎疫情下多類處所再度停擺，政府推出第4輪防疫抗疫基金，針對性幫助受防疫措施影響的行業，但旅遊業界表示，旅遊巴士業務全面停頓，所有陸路關口亦封閉，而政府對旅遊及跨境巴士業界竟然零補助，近20輛旅遊巴今早(21日)在中環至金鐘政府總部一帶沿途響按以表達不滿，促請港府在新一輪防疫基金向業界伸出援手，提供資助讓業界度過經濟寒冬。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，第4波疫情爆發，令本地綠色旅遊僅實行1個多月便需暫停，形容是最後一絲希望都幻滅。同時本港封關至今超過300日，旅遊及跨境巴士業從業員手停口停，業界建議政府推行全民強制檢測，揪出隱形患者以達致確診數「清零」，並盡快開關，恢復與內地往來。

中港通集團有限公司董事總經理陳宗彝稱，今輪防疫基金只針對關閉處所，而旅遊及跨境巴士業卻被港府所遺忘。他指，行內現時約有130間公司，近1475輛旅遊巴，平均每間公司持有16輛旅遊巴，開支非常龐大可達200萬港元以上，直言第3輪資助發放的一次過1.5萬港元津貼幫助非常有限，他形容業界為「超困」行業，已11個月完全零收入，希望政府能對症下藥，撥出2億港元資助業界。

他續指，現時行內有近3700名旅遊巴司機，又指旅遊巴司機是一門專業，熟習中港澳三地交通，當疫情緩和並恢復通關時，跨境巴士對三地交通及大灣區流動有重要貢獻，此外，內地旅客是香港重要客源，旅遊巴對香港經濟支柱的旅遊業有巨大影響。他指出，2019年旅遊巴司機收入中位數為2.5萬港元，惟受疫情所挫，司機生活陷入艱苦，而早輪資助向每名旅遊服務巴士司機發放一次過6,700港元津貼，仍無法應付生活開支。