保險男經紀狎13歲男童並拍色情照　認罪還押候判

保險男經紀約於4年前透過通訊程式結識13歲男童，圖以50港元利誘男童讓他拍攝色情照不果後，又乘邀對方返家「打機」時，要求男童脫衣拍攝多幀色情照片，並替男童手淫。之後男童向警方透露事件，男經紀的電腦被起出多幀兒童色情照及多段影片等，他今（21日）在區院承認製作管有兒童色情物品及非禮等罪，還押至明年1月11日判刑，期間待索閱其心理及背景報告。

39歲男被告朱恩賜，承認兩項製作兒童色情物品、一項非禮及一項管有兒童色情物品罪，控罪指他於2016年11月30至12月1日間，在其粉嶺榮福中心的住所內，非禮13歲男童X，及製作共18幀X的色情照片；另於同年12月22日，在一部電腦內管有116幀相片及15段影片。

案情指被告與X透過通訊程式結識，被告知道X的年齡。於2016手11月29日，被告邀請X到其住所玩遊戲機及留宿，X遂在半夜到被告住所，並玩至清晨才睡。翌日中午，被告乘X在床上時，拍下10幀X的色情照片。

X當晚再應邀到被告家中，兩人躺在床上時，被告從後擁抱X，伸手進X內褲及摸他陽具，之後二人都脫掉衣服，被告讓X看色情影片，再替X手淫至射精。被告隨即以手機拍下8幀X沾有精液的陽具照，X裸着身子睡至翌日才離開。其實X到被告家之前，被告曾提出想拍X的色情照片並提出付50港元報酬但被拒。而當日到X離開，被告都沒有給他50港元。

X及後回家，因其母以為他失蹤已報案，警方上門調查時，X把事件和盤托出。警方在同年12月22日到被告住所進行搜查，並在他的手提電腦內找到多項兒童色情物品，包括116幀照片及15段影片。