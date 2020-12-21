禁蒙面法政府上訴得直　議員歡迎裁決指自由受保障亦有限制

政府去年引用《緊急情況規例條例》，以「危害公安」為由訂立《禁止蒙面規例》，一度因原訟庭裁定違反《基本法》而失效，律政司提出上訴。終審法院今（21日）宣判政府上訴得直，合法與非法遊行集會均不可蒙面。議員葛珮帆對裁決表示歡迎，指證明去年的立法合情、合理、合法。她又表示，不少文獻顯示，人若可以隱藏身份，有可能會做出極端行為，認為即使在合法的遊行中，出現蒙面人士都有機會讓遊行演變成暴力示威。

對於禁蒙面法曾因原訟庭裁定違反《基本法》而失效，葛指該裁決令公義不能彰顯，讓市民誤解只要打着民主、自由的旗號，則可以「違法達義」。她續稱，法官需明白他們的判詞對社會影響極大，司法機構有必要嚴謹處理。

本身是律師的議員周浩鼎則指，去年反修例示威嚴峻時期，市民甚至不敢外出，認為政府是考慮到市民的人身安全和利益才會立法，認為是次上訴得直顯示禁蒙面法不但合法合憲，亦說明人權自由即使受到保障，但亦有限制。

身兼大律師和香港城市大學法學院副教授的議員梁美芬亦對裁決表示歡迎，認為在公共衞生、安全以及道德等相稱性原則的情況下，自由並非絕對。對於禁蒙面法在合法遊行亦適用，梁則相信法庭已經作出公正的判斷。