99%康體業工友疫下失業　工會促政府加強支援

新冠肺炎疫情嚴峻，健身中心及體育處所等本月10日起再次停業，有工會今(21日)到金鐘政府總部請願，指業界失業率高達99%，大部分工友長期失業或開工不足，批評港府支援不足，促當局盡快向未能符合申請綜援資格的康體業員工，增設為期3至6個月的緊急失業生活援助金，提供每月9,000港元應急款項，或提供政府擔保免息短期貸款。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指出，疫情下業界員工失業、放無薪假及開工不足成為新常態，惟工友亦需要交租、食飯和生存，批評當局未能理解業界苦況，直言：「(港府)一句話封場，影響幾多家庭生計？」

新興運動教練籌委會副召集人雲大德亦指，政府過去3輪抗疫基金，僅向體育總會註冊教練、學校及社福機構所聘請的教練，提供每人合共最多1.25萬港元一次性援助，形容業界員工已處於「垂死」狀態，促當局加強支援，包括向所有康體業教練提供直接現金援助，並在疫情緩和時，盡快允許健身中心等場所營業。

另外，香港建造業總工會及香港民用航空事業職工總會，今早亦到政總請願。香港建造業總工會指第4輪防疫抗疫基金未有惠及建造業工人，批評港府沒有理會業界工人苦況，亦未能拯救他們於水深火熱之中，促請當局向失業工友提供即時援助金。該會同時希望港府盡快加推舊區重建工程，並推出多項短期合約工程，以創造職位，解決失業率高企的問題。

至於香港民用航空事業職工總會，上月向890名工友進行問卷調查，發現70.3%受訪者家庭收入下降，當中近半收入更減少30%或以上；約30%表示即將耗盡積蓄。該會指，自今年3月開始，香港機場已有近萬人被解僱，業界工友陷於水深火熱之中，批評港府新一輪防疫抗疫基金「零支援」，對工友苦況不聞不問，要求當局盡快設立失業援助金、發放1萬港元現金津貼、並開辦更多具津貼的培訓課程，供航空從業員增值，為開通三跑做好準備。