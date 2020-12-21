記協指摘警阻採訪提司法覆核　法庭指非合適程序判敗訴

香港記者協會質疑警方在過去近一年來多次阻礙記者採訪和對記者使用暴力，違反《基本法》及《人權法》，去年向高等法院申請司法覆核。高院法官周家明今日（21日）頒判詞，裁定記協敗訴，但未有就訟費作出任何頒令。法庭認為，司法覆核並非解決是次爭議的合適方法，因牽涉案中的事實爭議並未經法庭裁斷。法庭並強調，今次並無裁定申請人對警方的投訴是否成立。

申請人為香港記者協會，答辯人為香港警務處處長和律政司司長。

周官指出，申請人援引的13名記者的事例當中，都牽涉不少事實爭議，而有關事實爭議仍需待法庭裁斷，因此法庭現階段不適宜行駛酌情權作出籠統的頒令。

周官認為，若然任何記者受到警務人員不合法的虐待而希望得到司法補救，恰當的做法是就個別事件入稟法院，向警務處處長或政府提出民事訴訟索償，法庭會依據相關的情況及事實透過一般程序作出裁決。

周官強調，今次判詞不應被解讀為法院已裁定警方有或沒有違反《基本法》及《人權法》，究竟警方在相關事例中有或沒有做出不法行為，需經過一般民事訴訟作出全面調查才可定奪。