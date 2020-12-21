疫下停運動狂叫外賣增患癌風險　醫生籲每周運動5次控制飲食

新冠肺炎疫情爆發至今接近1年，港人運用智慧創出「港式抗疫」，疫情嚴重時「彈入」留家避疫，疫情緩和即「彈出」行街食飯。有調查顯示，近70%受訪者因疫情改變運動及飲食習慣，包括疫情嚴重時運動停擺及多叫外賣等；超過30%人最高體重較疫情前平均增逾3.6公斤。有醫生呼籲港人抗疫的同時，亦應勤做運動並控制飲食，以減低患癌風險。

香港防癌會於上月向逾千名受訪者，進行「抗疫新常態下港人飲食及生活習慣與致癌風險」問卷調查。結果顯示，有近半受訪者在疫情嚴重時減少運動，由疫情前平均每星期運動2日減至0.8日，當中80%人表示為免受感染而減少外出。當疫情緩和時，逾半受訪者回復運動習慣，主要原因包括減肥，以及怕疫情再爆發而珍惜機會多做運動。

飲食方面，逾60%受訪者因應疫情而增加外賣次數，同時有35%受訪者增加在網上購買食材，包括凍肉。體重方面，男性及女性各有超過3分1受訪者，分別平均「增磅」4.2公斤及3.6公斤。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢指出，5大「港式抗疫」行為，包括運動停擺及久坐、上網訂凍肉、狂叫外賣、報復式出街食飯及外出飲酒，均帶來不同致癌風險。有研究顯示，每天進食100克紅肉，患腸癌的風險會增加17%，此外不少外賣均多油，攝入過量脂肪與腸癌、乳癌等癌症有相關。

廖直言對港人在幾個月內的體重升幅感到驚訝，又分析港人冀紓解心理抑壓，而在疫情緩和時「報復式」外出用餐，甚至比平常分量更多，導致體重增加。他提醒，聖誕及新年將至，市民與親友相聚慶祝無可厚非，但謹記不忘做運動，保持健康飲食及適當社交距離，建議市民一星期做5次運動，每次30分鐘，運動種類不限，只要感覺微熱及身體出汗即可，而出街做運動亦要做足防疫措施。飲食方面，除了攝取紅肉外，亦要多吃蔬菜。