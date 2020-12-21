16歲男生藏汽油彈材料判勞教　臨入囚室預祝母親聖誕快樂

16歲男生於今年5月27日清晨，在深水埗街道上遭警察截查時，被搜出可作製造汽油彈的物品，因而被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪。男生早前承認控罪，今（21日）在西九龍法院被判入勞教中心。裁判官勸喻他在拘禁院所內要學習遵守紀律及奉公守法。法庭宣讀判刑後，男童趁未被懲教人員帶進囚室前，回首提早祝賀身後的母親聖誕節快樂。

控罪指，被告的16歲男生於今年5月27日，在深水埗青山道及九江街交界，管有一個裝有毛巾碎的玻璃樽及一個內含600毫升天拿水的玻璃樽。

案情顯示，當日有反對立法會恢復二讀辯論《國歌條例草案》的抗議活動，清晨時分一輛警車沿深水埗一帶巡邏時，車上警員看見被告和另一名男生行為可疑，遂下車截查他們。及後被告的背囊中被搜出涉案玻璃樽、安全帽及護目鏡等物，但就沒有發現打火機。

辯方求情指，被告患過度活躍症及專注力失調，擔心若法庭判處勞教，他會因病情而影響在勞教中心的表現。惟裁判官認為懲教人員基於專業，才評估被告適合勞教，故最終接受報告建議，判被告入勞教中心。