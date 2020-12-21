科大研發納米薄膜　可製透明口罩及用於海水化淡

新冠肺炎疫情持續，口罩已成為市民生活必需品，除防菌效能外，舒適的程度亦很重要，香港科技大學今日(21日) 舉行記者會，介紹研究團隊研發的一種極薄聚合物納米薄膜，薄膜較同一質量的不銹鋼堅固25倍，同時具備透明、透氣及防水特質，可調校當中氣孔的大小，可適用於製造穿戴式裝置、醫療防護產品、海水淡化濾膜、太陽能電池等。

科大表示自新型冠狀病毒病疫情出現以來，由科大化學及生物工程學系教授及科大(廣州)先進材料學域署理主任高平教授所帶領的團隊，已研究如何利用高性能新物料製造一個既透明亦透氣的口罩。經過數月的研究，團隊成功製作一個原模，並透過進行與N95口罩測試標準同等水平的測試，證明口罩對病毒、細菌以及其他粒子的過濾效率高達99%。

除口罩以外，研究團隊就納米薄膜在其他範疇的應用申請了6項專利，包括用於海水化淡的納米濾膜。納米薄膜可調校氣孔大小的特性，成為強效的膜蒸餾法海水淡化聚合物濾膜，化淡效率不僅較市面現存產品高出10倍，亦達世界記錄的3倍。此外，納米薄膜貼服、防菌、透明而堅韌的特質，亦可成為不同生物醫學應用的理想材料，例如用作製造毋須每天替換、並可在傷口上直接塗藥的新一代傷口敷料。

高平表示，這種納米材料能應用於不同範疇，但由於疫情肆虐，故此近月集中研究將納米薄膜應用到製作一款不僅透氣度高、且有高效隔菌功能的透明口罩。高續指，雖然市面流行的外科口罩能保護佩戴者減低感染機會，但對需要透過讀唇或面部表情溝通的聽障人士、依賴面部表情輔助教學的老師、演藝人員等會造成不便和影響。

高又指，利用納米薄膜製作敷料，對於大範圍燒傷的病人尤其有效，能暫時成為皮膚的替代品，醫生可於敷料上直接塗藥，藥物能夠滲透至傷口底層，加上敷料具備良好防水性能，病人貼上敷料後即使洗澡亦毋須擔心傷口會碰到水。