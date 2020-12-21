患精神障礙男疑街頭懷5把刀　稱是送父親的生日禮物

患有中度精神障礙及自閉症的男子，被指在北角街頭攜帶包括西瓜刀及菜刀在內共5把刀，因而被控管有攻擊性武器。他否認控罪，案件今（21日）在東區法院開審。拘捕被告的警員聲稱，在被告身上除檢獲刀外，還有一些反中共刊物，懷疑與案有關。而被告在被捕過程中曾大叫更企圖逃走，要3名警員合力才將他制服並鎖上手銬。

24歲被告郭梓賢，報稱任職保安員。他被控於2020年4月9日在北角健康中街及英皇道交界管有5把刀，意圖將其作非法用途。

庭上播放被告與警方進行的錄影會面片段，被告解釋當日下午收工後回家，期間購買了涉案的2把西瓜刀，欲送給父親作生日禮物，其後遇到警員截停。被告聲稱曾經向警員解釋，惟及後被警員「捉住」，他感到痛楚所以掙扎。

至於其餘3把刀，被告稱也是送給父親的生日禮物，但早前購買後忘記取出。被問到父親何時生日，被告指是在12月。此外，被告又指由於市民不喜歡林鄭月娥，因此自製了一些帶諷刺性的特首畫像。

而警員李天鉅作供時指，當日下午約5時許，他與兩名同袍在北角一帶巡邏，期間見到穿黑色外套黑褲、孭黑背囊的被告，手持一個半透明紅色膠袋，袋內有思疑長形刀狀物體。未幾被告轉身見到警員，隨即急步離開。

李覺得可疑於是上前截停被告調查，並在膠袋內找到兩把未開封的西瓜刀，背囊內找到一把菜刀，外套的袋中則有兩把摺刀。另外，他在被告的背囊中還搜獲口罩、面罩、手套，以及一些內容圍繞反中共的刊物。李詢問那些刀的用途，但被告沒有回答。

李隨即宣布拘捕，期間被告情緒激動，手舞足蹈大叫：「唔想畀人帶返警署」，更企圖離開。李擔心被告傷害他人，準備使用手銬，被告此時又大叫：「唔想畀人鎖手銬」，李於是與兩名同袍合力控制被告並將他鎖上手銬。

李在接受盤問下，承認當日港島區沒有示威活動，案發街道人流稀疏。被問及案發期間的警民關係情況，他就認為：「尚可接受」。