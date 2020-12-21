午夜起英國客運航班禁抵港　晚市禁堂食等延長至明年1月6日

港府午夜起暫停所有由英國來港的航班。

本港新冠肺炎疫情肆虐，英國更現變種病毒株，威脅全球疫情。食物及衞生局局長陳肇始今(21日)公布，將收緊防疫條例，由午夜，即明日(22日)凌晨零時起，所有過去14日曾於英國逗留超過2小時的人士，包括香港人，將禁止登上飛抵香港的航班，直至另行通告為止。

另外，由於病人潛伏期有可能超過兩周，雖然該情況罕有，但當局在參考專家意見後決定，已由英國抵港人士，在完成14日酒店強制檢疫後，須額外強制留家7日，待其抵港後第19或20日的檢測結果證實無染疫為止，違者將被處以定額罰款5,000港元。陳又透露，有需要時會修例將強制檢疫期增至多於14天，有關決定待行會開會後公布。

陳續指，港府決定將現有社交距離措施延長最少2個星期，包括晚市禁堂食；二人禁聚令及口罩令；健身中心、體育處所、美容院及按摩中心等表列處所繼續關閉等，措施將維持至明年1月6日，覆蓋整個聖誕節至元旦長假期。

被問及現時接受酒店檢疫的英國抵港人士安排，陳肇始表示檢疫人士可選擇在酒店完成「14+7」的檢疫，或分開14天酒店及7天家中檢疫。至於是否接載有關人士返家，當局會視乎專車情況再決定。

食物及衞生局常任秘書長(衞生)陳松青補充，自從第599H將英國列入高風險地區後，抵港人士登機前已須持無染疫及酒店預訂證明，並在抵港後再做檢測，證實無確診後才到酒店檢疫，過去數周當局已收緊相關措施，包括使用鼻咽拭子採樣及實施指定酒店等。

本港過去兩周確診宗數徘徊高位，陳指出，本地疫情處於最嚴峻及最關鍵時刻，而未來兩周的疫情發展須視乎3個因素，包括所有市民是否能在節日謝絕跨家庭聚會；能否時刻保持警覺，遵守個人及環境衞生；以及能否成功堵截英國變異新冠病毒輸入。她強烈呼籲市民切勿進行跨家庭聚餐或活動，盡量留在家中過節。

另外，國泰航空公布，鑑於英國新冠肺炎疫情嚴峻，港府已宣布暫停所有從英國飛往香港的航班，因此即日起取消前往英國的航班，直至2021年1月10日。