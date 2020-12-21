屯赤隧道周日通車　青嶼幹線免收費　收費廣場封部分行車線

屯門至赤鱲角北面連接路將在周日（27日）通車，同日零時零分起青嶼幹線亦會豁免收費。運輸署提醒大嶼山收費廣場一帶會在26日晚上約9時開始分階段進行相關工程，包括封閉部分行車線以移除收費亭等收費設施，以及更改交通標誌和道路標記等。原本來往九龍及機場分別有10條行車線，亦將因工程而縮減至6條及5條，而巴士轉乘站維持現有運作。

運輸署指，工程期間大嶼山收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持現時每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。由本月27日零時零分起，駕駛人士可直接駛過大嶼山收費廣場，毋須停車繳費。

署方指，在實施豁免使用費後，大嶼山收費廣場一帶將會繼續進行道路工程，包括移除原有的簷篷及重鋪路面等，而臨時交通措施會因應所需工地範圍而分階段作出調整，並預留足夠行車線供車輛駛過收費廣場一帶。

另外，由於進出馬灣的車輛仍受禁區許可證規管，故在實施豁免使用費後，馬灣收費廣場仍然會保留更亭及閘口作檢查許可證之用。駕駛人士進入馬灣時仍需在馬灣收費廣場的閘口停車，供青馬管制區營辦商的職員查核禁區許可證，離開馬灣時則可直接駛過馬灣收費廣場。