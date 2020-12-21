近4萬的士司機預約做強制檢測　3個案驗出新冠病毒

政府強制的士司機接受新冠病毒檢測限期將於明日(22日)屆滿。的士業界表示，截至昨日(20日)已有約3.9萬名的士司機預約做檢測，連同即場檢測樣本，相關檢測承辦商收集到約4.5萬個樣本，當中發現到3個個案驗出有新冠病毒。業界指，結果反映病毒未有在業內擴散，又促請政府安排的士司機優先接種新冠疫苗。

政府早前發出強制檢測令，規定擬於本月25日至下月23日期間開工的的士司機，必須於本月9日至22日期間接受新冠病毒檢測。香港的士業議會引述運輸署數據指，截至昨日有39,708名的士司機以電話預約到專屬檢測中心做檢測，而檢測中心承辦商已收集了45,188個樣本，並已化驗了當中43,936個樣本，其中有3個個案被驗出有新冠病毒。

議會表示，由於有部分司機自行到專屬檢測中心做檢測，所以實際檢測人數多於預約人數。議會指，驗到有新冠病毒的個案只佔整體的0.007%，反映的士業界的感染率低，並非疫情下的高危群組，市民乘搭的士仍屬安全。議會要求當政府購得新冠疫苗時，應讓的士司機有權選擇優先接種疫苗。