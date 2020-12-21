無業漢爆粗罵警擾亂秩序罪成　上訴指不滿遭舉槍指嚇獲判得直

中年無業漢被指於去年11月在旺角的示威活動中「爆粗」罵警，說了一句：「X你老母死差佬！我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈！」，該名無業漢於今年5月在裁判法院被裁定公眾地方擾亂秩序罪成，被判接受200小時社會服務令。他不服定罪上訴到高院，高院法官黃崇厚聽取控辯雙方陳詞後，今日(21日)判他上訴得直，定罪撤銷，稍後會頒判詞書面解釋理據。律政司表示考慮到本案判刑及案件的特殊情況，不會申請重審。

51歲上訴人王偉威，過去曾任西隧交通督導員。他被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩，有關行為相當可能破壞社會安寧。

王今日無律師代表，親自陳詞，他在呈交給法庭的書面陳詞指，案發時他曾遭警員用強光照射及舉槍指嚇，才說出「X你老母死差佬」的說話，惟原審時代表他的大律師失職，未按其指示及意願盤問警員證人。

律政司一方則指，原審時代表上訴人的大狀資歷甚深，大狀亦有行駛專業判斷，要證明大狀嚴重失職標準相當高。惟法官黃崇厚認為原審裁判官的裁決確有令人不安之處，遂判上訴人上訴得直。

原審裁判官陳慧敏在裁決時指，不排除被告是受催淚彈擊中而想發洩情緒，而非蓄意挑動在場人士的情緒。不過若非有大量警員布防，被告的行為或會令在場人士衝擊警方防線或扔物品，認為其行為相當可能破壞社會安寧，故裁定他罪成。