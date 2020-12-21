理工設計系女學生非法集結罪成　判囚8個月

4名學生被指在去年10月27日，戴着口罩在紅磡參與反修例集結，因而被控非法集結及違反《禁蒙面法》，其中一人另涉管有錘子。4人受審後今（21日）在九龍城法院裁決，女被告傅詠琳被裁定參與非法集結、管有攻擊性武器或適合並擬用作非法用途的工具，以及身處非法集結時使用蒙面物品共3罪罪成，判囚8個月。餘下3名被告則罪名不成立。

被告分別是23歲的傅詠琳、19歲女子林美珊、20歲女子袁靖恩及一名15歲男生。4人被控於2019年10月27日，在紅磡德安街與紅磡道交界參與非法集結；及在身處非法集結時使用蒙面物品，即一個口罩。傅另被控於同日同地管有一把29厘米長的錘子。

辯方求情稱，傅是理工大學時裝及設計系學生，自知為家人帶來傷痛而感到愧疚，日後會專注學業，不會重犯。其教授、一名太平紳士及父親均為她撰寫求情信，讚她成績優異有紀律、作品令人有驚喜，相信她日後會奉公守法。辯方又強調傅當日只現身不足15分鐘，集結期間沒有肢體衝突，嚴重程度比同類案件輕。

主任裁判官嚴舜儀指傅早知集結者的行為和規模，認為其意圖必定是夥同他人與警方對抗，加上案發時她除帶備錘子和助她逃避刑責的口罩外，亦帶備了手套以防留下指紋，考慮到她過往有良好品行，案發後亦專注學業，故酌量減刑1個月，最終判她監禁8個月。

至於其餘被告，裁判官認為警員追截示威者期間，曾有人穿插在兩方之間，考慮到林和袁當時的衣着不算獨突，她們的衣飾又和警員所述的不符，故不排除警員只是錯誤地將二人當成是示威者，故裁定她們無罪。

就餘下的15歲男生，雖然其衣着特徵與投擲水樽的示威者相似，但因現場人士眾多，法庭無法得知所有人的衣着，故不能排除衣着相同的可能性，故同樣裁定男生無罪。

辯方為林和袁申請頌費，控方反對，指兩人在警方掃蕩期間在現場出現，又沒有醫學理由解釋戴口罩的原因，認為她們自招嫌疑。裁判官則指二人在現場表現合作，警誡下又解釋戴口罩的原因，加上警員的證供與現場片段不符，不認為她們自招嫌疑，故批出訟費。