市民留家避疫　街上人流銳減　的士小巴生意大跌70%

本港爆發第4波新冠肺炎疫情，政府再次收緊防疫措施，包括將食肆禁堂食時間收緊至晚上6時後。的士及小巴業界表示，現時市面人流銳減，業界生意大跌60%至70%，但政府推出的第4輪防疫抗疫基金仍沒有支援業界，促請政府向每名的士及小巴車主發放6萬港元應急。

今日(21日)早上11時半，有18輛專線小巴和市區的士，停泊在位於金鐘政府總部對出馬路，車身貼有抗議標語，內容包括「司機願開工，無奈無客上，慘慘慘」、「有車無人開，車主無收入，慘慘慘」，以及「無司機，無生意，無生機，慘慘慘」等。

發起抗議的香港的士小巴商總會表示，政府近日實施的二人禁聚令、食肆晚上6時後禁止提供堂食，關閉多類娛樂場所，以及呼籲僱主讓員工在家工作，令到街上人流稀疏，的士及小巴業界生意比平時大跌60%至70%。總會指，即使的士車主願意減租，司機亦因為沒有生意和避免染疫而不開工，導致大量的士被迫閒置在停車場。

總會批評政府推出的第4輪防疫抗疫基金，忽略了的士及小巴業界，促請政府即時從基金向每名的士及小巴車主，發放6萬港元應急，同時取消食肆晚上6時後禁止提供堂食的規定。