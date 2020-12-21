恒大創地震採訪教學虛擬場景　學習災難採訪能力

香港恒生大學創建「地震採訪教學虛擬場景」，為全港首個災難採訪教學為主題的場景，並以2008年汶川北川中學災難現場為藍本，參加者需戴上特製眼鏡，模擬以記者身份進行採訪；場景會預設多個特定人物，包括倒塌學校外跪地痛哭的家長、等候救援的傷者及正在搜救的救援人員等，學生需針對不同情景思考如何進行採訪，學習採訪時的觀察、判斷和分析能力。

恒大本年度獲「自資專上教育基金質素提升支援計劃」提供1,200萬港元，以資助3個項目；當中逾870萬港元是用作「開發及推行用於協作和團隊學習的實時協作複合性虛擬實境系統」項目，以建立跨院校互動協作教育平台。

恒大指，該項目涵蓋建構互動災難採訪場景、空運站貨物檢測及香港文化古迹建築的教育範疇；當中「地震採訪教學虛擬場景」是由恒大虛擬實境中心及傳播學院製作，而場景原型(prototype)已進入試驗階段，並於今學期應用於傳播學院授課，該教學場景亦將與其他合作院校繼續開發。

恒大傳播學院助理教授吳靜指，以往教授突發新聞採訪，學生較難評估現場情況，學生可透過虛擬實境系統設身處地感受環境，向合適受訪者提出準確問題，除了訓練採訪技巧，亦提升應變能力及新聞道德水平。傳播學院副院長張志宇指，學院未來將逐步把擴增實境(AR)和人工智能(AI)等科技融入課程與教學，讓學生及早掌握新科技的應用，配合業界發展。

恒大虛擬實境中心總監黃彥璋指，該研究項目屬跨院校計劃，由恒大教研人員擔任首席研究員，參與院校可透過共建平台去推動教研發展，包括香港大學、香港珠海學院及港大專業進修學院。