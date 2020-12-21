李偲嫣夫婦檢測逾10日仍無報告　梁美芬：一定要有人問責

正義聯盟主席李偲嫣日前疑感染新冠肺炎逝世，她生前曾任議員梁美芬的顧問，梁今(21日)於立法會財務委員會上再次提及事件，鬧爆政府不作為，抗疫防疫是失敗失誤，奪取無價無辜的生命，認為必須就事件問責。

梁美芬在會上透露，李的丈夫謝鋮浚日前向她表示，指2人早於本月10日已將檢測樣本送至元朗容鳳書母嬰健康院，至今逾10日仍未收到報告結果，故一直以為身體無恙，要求政府交代，究竟是哪個部門失誤，必須就事件問責。她又不滿食衞局局長陳肇始聲稱衞生署未有主動透露人手不足，直斥「做咩局長？」。

食衞局副局長徐德義回應指，局方會嚴肅跟進有關個案。惟梁美芬不滿回覆，批評政府答覆涼薄，要求政府鄭重道歉以及問責，又指抗疫已不分政治立場，但政府過去的不作為，已奪取幾條無辜生命。

其後，梁美芬在會議上再次提到，為何李偲嫣的檢測長達10日仍未有回覆，惟徐德義稱曾與醫管局聯絡，但因一直在會議當中，沒有空間溝通，但梁美芬不滿，更指「依個就係效率喇」。