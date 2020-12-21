未交出博士證書正本藐視法庭　培正中小學前校監陳之望判監

有「電子大王」之稱的顧明均，質疑其母校培正中小學的時任校監陳之望的學歷，於2016年先後提出6宗相關訴訟，分別控告時任政務司司長林鄭月娥、教育局局長吳克儉、培正的辦學團體香港浸信會聯會主席莫江庭和總幹事林守光，以及兩間上市公司，並將陳之望列為被告。有關案件至今仍未有最終裁決，不過陳未有依高院的命令交出其博士學位證書的正本，顧因此再入稟控他藐視法庭。法官於上月裁定陳藐視法庭，今（21日）判處他監禁6星期及支付顧50萬港元訟費，因此陳須在獄中度冬至。

顧明均早於2016年入稟高院，質疑其母校培正中小學的校監陳之望的學歷，最初提出6宗相關訴訟，其後又把陳之望加入成為被告。陳早前曾成功申請剔除訴訟，但顧其後上訴得直使陳重新成為被告，而案件至今仍未開始審理。

至於是次的藐視法庭訴訟，源於高院法官今年6月下令陳之望要交出證書正本，但陳從來只呈交一份認證副本。高院法官歐陽桂如上月遂裁定陳藐視法庭。

歐陽法官認為法庭的命令很簡單，陳亦明白不遵從會有嚴重後果，但他以一些空心藉口來不遵從命令，即使已被裁定藐視法庭，至今他仍沒交出正本，法官認為其違反命令的程度屬不可原諒及過份，即使他向法庭道歉亦作用不大。

法官又指，雖然律師指陳對社會有貢獻，但這跟他藐視法庭一事無關。法官亦明白顧明均自2014年起分別提出超過10宗訴訟針對陳之望，認同顧對陳有仇恨心理，不過這並非陳無視法庭命令的藉口。

法官認為，陳其實只是不想面對其專業及社會地位會因顧的仇恨之心崩塌，故選擇逃避，但他違反法庭命令，亦會損害他的聲譽。

訟費方面，顧明均稱單就本宗藐視案，他在半年內共花費200萬港元，包括聘請資深大律師余若海作代表。但法官認為本案簡單直接，根本毋須聘請資深大律師協助，故考慮後判陳只須向顧支付共50萬港元訟費。