外地入境香港檢疫措施　一文睇清

本港多次的新冠肺炎疫情均由外地輸入個案引爆，港府多番收緊外防政策，根據現時的邊境限制措施，目前對外國抵港人士的安排較為嚴厲，非港人從海外地區乘搭飛機均禁止入境，至於抵港前14天曾到訪海外地區的港人，由明日（22日）凌晨零時起入境後要在指定酒店檢疫14日。

另外，食物及衞生局局長陳肇始今(21日)公布，過去14日曾於英國逗留超過2小時的人士，包括香港人，將禁止登上飛抵香港的航班，直至另行通告為止。另外，已由英國抵港人士，在完成14日酒店強制檢疫後，須額外強制留家7日，待其抵港後第19或20日的檢測結果為止，違者將被處以定額罰款5,000港元。

若港人在過去14日曾到訪過高風險地區，即孟加拉、比利時、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、土耳其、烏克蘭及美國，須於登機前出示72小時有效的無染疫證明，以及酒店訂房確認書，明起亦只可入住港府的指定酒店。而加拿大亦將於本月25日被列入高風險地區名單。

至於由中國地區入境，即內地、澳門或台灣的抵港人士（不限港人），亦要接受檢疫14日，但可自行選擇家居或酒店檢疫。而根據目前的「回港易」措施，港人在回港前14天不曾到過香港、廣東省和澳門以外的地方，登記「回港易」後，可在返港時免去需接受14天強制檢疫的安排。

本港目前僅與內地單向通關，港人若回內地，仍須於當地檢疫14日，但由於澳門與內地已恢復通關，港人只要到澳門逗留14日或以上，再由澳門返回內地，即可獲豁免14天檢疫。