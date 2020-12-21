斥抗疫措施朝令夕改影響生計　議員促決策官員減薪一半

財委會今午(21日)繼續審議涉款64億港元的第四輪抗疫基金，有議員不滿政府未有了解各行各業的真正運作，一個決定足以令百多萬市民的生計受影響，直斥政府不明白社會的苦況，建議政府應減薪一半。

議員鍾國斌批評政府作一個決定、說一句說話就會有百多萬市民的生計受影響，又指不少行業本身不受疫情而衍生群組所影響，但卻遭勒令停業。他認為政府應細心一點、了解各行各業的真正運作模式，例如美容業普遍是一至兩位美容師照顧一名客人，與限聚令差不多，又指即使部分行業停業，背後亦牽連甚廣，認為政府應要以清零為目標。

對於有專家建議縮短商店的營業時間，鍾國斌直斥專家說一句很容易，但售貨員是以佣金形式計算薪酬，而且商店即使關門亦要繼續交租，不像政府高官、專業人士一樣可有高薪和準時出糧，更指相信他們不明白，建議政府作決策的官員應減薪一半，與市民共度時艱。

惟政務司司長張建宗表示會虛心聆聽議員建議，指資源是重要因素，勒令停業的行業遭受重創，故只能向他們提供資助，又指要求美容業停業是很痛苦的決定，因人流很多，即使業界遵守防疫措施亦需要制止。

另一議員蔣麗芸批評在席官員在聆聽議員意見後，未有表示會立即配合作行動，「講完政府唔聽講嚟做咩，議員全部好似傻佬咁，得個講字啊？」她促政府運用64億港元中的留作應急之用8億多港元成立失業援助金。

她指該黨議員早前亦「夾了」300幾萬港元，每人差不多拿了3個月的薪酬出來，反問在場官員「你哋攞咗幾多（薪酬）啊？」她續指，內地在防疫工作上好成功，主要三招包括全民檢測、在家短暫禁足令及「健康碼」，指「內地做晒功課，直頭拎功課界你抄都唔識抄，定係唔肯抄？」

張建宗回應時指，政府已多次就設立失業援助金作回應，又再次重申將於食物銀行擴大服務，而顧員再培訓計劃亦有提供更多名額。蔣麗芸聽到有關回應後立即斥對方「錄音機又嚟啦」。張建宗就解釋指他需要鋪陳政府做過的政策，又指政府已設安全網，希望市民不要因為計劃名稱改得不好而不作申請。最後蔣麗芸仍對回應感不滿，指「有市民叫我點隻歌你聽，叫hopelessly devoted to you」。

商界（第一）議員林健鋒批評政府「邊個大聲就派（錢）畀邊個」，他指現時中小企做出入口貿易的人士都是自力更生，按樓按屋做生意，政府一直未有協助他們，加上銀行已向中小企收緊借貸，若他們未能得到銀行的借貸就「死啦」，促政府特設一年期的中小企免息貸款計劃，並擔任有關申請人的擔保人。

商務及經濟展局局長邱騰華回應指，政府自年初已推出「百分百擔保特惠貸款」，低利息之餘，企業第一年可還息不還本，現已有約2萬2千個中小企申請及獲批申請，涉330億港元，佔預留的金額約6成多。

另外，政府亦有協助商貿進出口行業的人士，出口信用保證局已加大出口信用保證及不收取有關費用，而針對中小企，政府近年亦有推出升級轉型及開拓市場基金，分別注資30億港元，過去兩、三年用了17億港元，強調政府會利用現有的資金協助業界。

另一議員何君堯認為政府應該要三管齊下，包括實行禁足令、強制性全民檢測和推行健康碼。他又指，已有內地專家分析全民檢測事宜，批評本港的抗疫不到位，質疑政府會如何檢討，到底是市民沒有心去檢測，還是政府沒有意志，以及有否問及真正的專家，直斥「收咁多人工做乜嘢呢？」。他又斥，政府在疫情下首要工作是撤退，實行在家工作。對於張建宗澄清指在家工作是為了減少人流，何君堯反駁斥「全香港其他人又唔使喎」，質疑「你(政府)鼓勵到咩」，更建議政府應要果斷地以《緊急法》實行禁足令，擔心會「同歸於盡」。

議員葛珮帆表示，對於指如香港要做全民檢測須封城多達四周，她指其他地方未必需要封太長時間，香港或未必需要這麼長的時間去處理，質疑政府是否沒有魄力，又認為現時政府的做法是令市民長痛。

張建宗回應稱，如在短時間內做到的話，是不排除進行，但進行全民檢測是需要有一定的時間。他又指，禁足令如同宵禁和戒嚴，市民不能外出，做法是相當嚴謹，但同時有一連串的問題，例如香港沒有小區，市民如何買食物和照顧長者等細節。

對於被指不知民間疾苦，他表示自己是知道民間疾苦，自己是做勞工福利出身，很清楚工會的運作，當年是自己一手締造「最低工資」。