粵港東江水未來9年行按量扣減水價機制　料最高可省3.24億

本港用水主要依賴東江水，但近年東江水多番加價，引起不少港人質疑是否符合經濟效益。發展局今（21日）提交立法會文件，指特區政府與廣東省當局簽訂的東江水協議，將於本月底屆滿，發展局計劃與粵方簽訂新協議，未來9年將引用「統包扣減」的新機制購買東江水，預料期內最高可節省3.24億港元。

據發展局提交立法會的文件表示，新協議下兩地政府會按匯率變化、粵港兩地物價變化、營運成本增幅等，釐定每年東江水的基本水價，再按實際取水量扣減水價，預計2021至2023年的水價，分別為48.8億港元至50.1億港元不等。由於受疫情影響，粵方同意將2021年的實際水價凍結在2020年水平，即48.2億港元，以紓緩香港財政負擔。

發展局指有關價格扣減機制回應了市民提出，按實際輸港東江水量釐定應繳水價的要求，又指粵港雙方同意這機制至少沿用到2029年，共涉及3份、每份為期3年的供水協議，按明年價格計算，在採用水價扣減機制後，政府估計在9年期內最高節省金額為3.24億港元。

本港過去一直沿用「統包總額」的形式購買東江水，即是不論供水量，總額水價都是固定，對於社會上有要求採用「按量付費」方式，政府於2017年與粵方成立工作小組，檢討付費方式。經多輪磋商後，新協定大致沿用現行「統包總額」方式，但加入按實際東江水取水量扣減水價的可調整元素，即「統包扣減」方式。