梁卓偉：若英國變種病毒攻港　疫情將失控

英國出現變種新型冠狀病毒，各界嚴陣以待。政府專家顧問、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉表示，上周四(17日)與世界衞生組織開會，指當時英國在過去48小時發現新冠病毒有新變種，即「N501Y」或「B1.1.7」，形容該病毒株增長十分迅速，故即時通報港府，在上周五(18日)要求實施邊境檢疫措施。

梁指出，新變種病毒株在英國有兩個不同組群，分別在威爾斯及英格蘭流行，亦曾在歐洲、巴西等地出現病例。他指，英國於11月中，發現「N501Y」型病毒在過去10日在東部及倫敦的病例中佔60%。以研究模型推算，在威爾斯流行的變種病毒株有輕微增強傳染力，約10%；在英格蘭流行的變種病毒株則增強75%傳播力，情況令人擔憂，而有關推算亦與英國推算的70%脗合。

梁續指，目前香港的病毒即時繁殖率是0.81，若英國變種病毒攻港，即時繁殖率會升至1.42，當即時繁殖率達「1」或以上，代表疫情失控。港大已將最近18個英國抵港的確診者樣本送去做基因排序，研究究竟有否英國病毒株的基因突變，暫未見到新病毒株，希望本周末有結果。至於本地第4波疫情患者病毒量高是否與變種病毒株有關，仍是未知之數