11月綜合消費物價指數跌0.2%　連續5個月通縮

本港第4波疫情再度打擊經濟，本港連續第5個月通縮。政府統計處今(21日)公布11月的消費物價指數（CPI），根據綜合消費物價指數，上月整體消費物物價按年跌0.2%，與10月跌幅相同。剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為0.3%，較10月份的0.4%稍低，主要是由於私人房屋租金下跌和新鮮蔬菜價格升幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（跌21.6%）、衣履（跌5.5%）、耐用物品（跌2.3%）、交通（跌1.9%）與資訊及通訊服務（跌1.5%）。按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升2.8%）、煙酒（上升1.6%）、雜項物品（上升1.3%）、外出用膳（上升1.0%）、住屋（上升0.5%）和雜項服務（上升0.1%）。

政府發言人表示，私人房屋租金轉為錄得輕微的按年跌幅，而消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力在低迷的經濟環境下維持溫和。但發言人指，由於疫情的威脅仍然困擾環球和本地經濟，整體通脹壓力在短期內料會維持非常輕微。