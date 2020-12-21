林卓廷等7人被控暴動禁離港　明年1月5日轉區院審

民主黨議員林卓廷被指涉及去年元朗721暴動，林與另外6名男子一同被控暴動罪，案件今（21日）在西九龍法院再提訊，被告繼續毋須答辯，控方呈交轉介文件，案件將於明年1月5日到區院審理。林原本的保釋條件包括以處理公務為由暫准離港，但裁判官羅德泉今天收緊該條件，禁止林在保釋期間離港，並要收回林的旅遊證件。

控罪指，林卓廷（43歲）、庾家豪(35歲)、陳永晞(37歲)、葉鑫昇(31歲)、鄺浩林(26歲)、尹仲明(48歲)及楊朗(28歲)，於去年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

控方表示林卓廷失去立法會議員身份，而最近有人利用公職身份，公然欺騙法庭，成功潛逃至海外，故要求法庭下令林卓廷不得離港。辯方要求保留林卓廷可因公務而暫准離港的條件。

裁判官則指，目前香港與許多國家中止逃犯引渡協議，如果有被告潛逃海外，相信要將其繩之於法的難度會增加，況且有人高調宣稱潛逃成功，亦有海外人士表示會為逃犯提供支援，增加潛逃誘因，因此決定下令林卓廷不得離港，並收回其旅遊證件。