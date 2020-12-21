救生員被控管有雷射筆及指環　辯稱是表演道具

去年聖誕節，有市民於九龍灣德福廣場舉行「和你shop」活動，在商場內行走和唱歌，警方到場拘捕多人，其中一名被捕男子被搜出雷射筆、摺刀、金屬指環等，他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（21日）在觀塘裁判法院開審。被告辯稱，他當晚打算到海濱用雷射筆表演土炮版「幻彩詠香江」給外甥欣賞，而金屬指環及摺刀則分別是魔術道具和他進行泳池保養工作時的工具。案件押後至下周一（28日）裁決，被告繼續保釋。

37歲被告梁凱健，報稱任職救生員及以自僱形式提供泳池維修保養工作。他被控於去年12月25日在偉業街33號德福廣場一期平台P8號舖茜廊餐廳外的公眾地方，無合理權限或合理辯解下，管有攻擊性武器，即一枝沒有電池的雷射筆、三把摺刀、兩個由金屬鏈相連的指環。

男警姚嘉亮出庭作供，指事發當晚見到被告隔著黑色口罩下「個口郁郁下」，用電話拍攝警員，又提著一個頗滿的黑色手挽袋，思疑裏面有攻擊性武器，並懷疑他與同日較早時的「和你shop」活動有關，於是截停被告搜查。姚在被告的手挽袋內搜出一支雷射筆、一顆電池、一把黑色摺刀、似「鐵蓮花」的指環。姚後來將被告交給同事劉偉漢繼續搜查。劉指在被告的袋中搜出另外兩把細摺刀，於是拘捕被告，將他帶返警署。

被告自辯稱，他當日早上出門，前往淺水灣進行泳池維修保養的工作，而涉案其中一把體積較大的黑色摺刀是「搵食架生」，用作打開泳池底的沙隔及𠝹開清潔用品的塑膠包裝或麻包袋。另外兩把小摺刀，一把扣在平日常用的鑰匙串中，另一把扣在後備鑰匙串中。這兩把小刀平時會作開信、剪新衫價錢牌之用，屬日用品。裁判官量度其中一把小刀，刀刃約長3.5厘米。

被告另解釋，當晚約了姊姊一家同慶祝聖誕節，他打算用雷射筆在將軍澳海濱上演土炮版「幻彩詠香江」予當時年約6歲的外甥欣賞，因此當天早上出門前就將雷射筆帶在身上，而警方截查他的時候，雷射筆和電池是分開擺放的，這是他的習慣，可以避免誤觸開關。

至於兩個由金屬鏈連住的金屬指環，他自辯稱是魔術表演的道具，他當晚打算表演魔術予外甥觀賞，故將金屬指環放入袋中，而指環上兩隻貓耳形狀的尖刺可以幫助提升魔術的成功率。庭上他亦有使用此證物成功示範魔術表演。

另外，被告解釋戴口罩因自己當時患肺結核，至今年才停藥，並於庭上呈上覆診卡。

辯方律師作陳詞，指控方需舉證至毫無合理疑點，而被告能為涉案的「攻擊性武器」作合理解釋。法庭將案件押後至12月28日裁決，期間被告准以原有條件繼續保釋。