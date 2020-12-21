政Whats噏：振興經濟小組明召開　委員促先傾抗疫勿淪紙上談兵

在新冠肺炎疫情衝擊下，本港經濟嚴重受創，有見及此，立法會亦成立振興香港經濟事宜小組委員會，探討同檢視支援經濟嘅措施及執行情況。據立法會文件顯示，委員會將於明日(22日)召開首次會議，據悉委員屆時將提名工業界議員吳永嘉為主席，亦有委員透露「要振興經濟最重要都係抗疫，否則都係紙上談兵」，故預料討論方向都會集中要求政府推出包括禁足令和全民檢測在內嘅升級版抗疫措施。

據文件顯示，委員會嘅工作計劃包括研究及建議推廣「香港品牌」、「香港製造」、香港專業服務、發展創新科技、吸引全球資金同人才等政策措施。委員會聽日就會舉行選主席事宜，委員之一嘅工程界議員盧偉國表示，到時將會提名吳永嘉做主席，盧亦希望小組畀到有用可行嘅政策方向政府振奮經濟。

另一委員、旅遊界議員姚思榮就覺得，如果要振興經濟，依家最重要就係抗疫，否則都係紙上談兵，因為搞唔掂疫情，內地都唔肯畀香港通關啦，更加唔使講旅遊氣泡呢啲咁遠嘅措施。

姚預料，委員會將分短中長期探討振興經濟嘅方向，但主力都係要求政府早日清零，推出禁足令、全民強制檢測等更強硬嘅抗疫措施。