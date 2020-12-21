去年都市固體廢物回收率僅29%　環團批成效差難達減廢目標

香港回收率長年偏低，環境保護署今日（21日）發表「香港固體廢物監察報告──2019年的統計數字」，公布去年本港都市固體廢物、整體建築廢物及特殊廢物在棄置、回收或循環再造方面的統計數字。資料顯示，去年都市固體廢物回收率為29%，比前年輕微下降1%，亦為連續第5年下跌。有環保團體認為，港府的減廢成績單正持續退步，幾可肯定2022年的終期減廢目標無望。

根據報告，去年都市固體廢物回收率為29%，翻查資料，都市固體廢物的回收率下跌的趨勢已持續多時，由2014年的37%，逐步下跌至前年的30%，至去年再次微跌1%。環保署稱，由於香港的經濟結構中，從事生產而需吸納原材料或再造物料的企業數量相對有限，因此本港可循環再造物料的市價和出路，多年來一直由外圍市場環境主導，加上相關的市場不景氣、周邊地區又正嚴格執行進口管制政策，影響本地整體回收表現。

環保署又稱，去年棄置於堆填區的都市固體廢物量平均每日為11,057公噸，較前年減少3.2%，而都市固體廢物人均棄置量則為1.47公斤，按年減少0.06公斤，整體而言廚餘佔去年都市固體廢物中最大比數，約為30%，其次是廢紙(24%)及廢塑膠(21%)。環保署稱，棄置量的變化有部分與去年的本地社會事件有關。而去年棄置於堆填區的固體廢物量平均每日為15,637公噸，較前年減少2.8%。

但環保署強調，金屬回收物在各回收物料中依舊錄得最高的回收率，達91%，而有機資源回收中心第一期的營運，帶動全年廚餘回收量較2018年增加70%。署方又表示，正就推展塑膠飲料容器生產者責任計劃作準備，亦會繼續積極配合立法會就都市固體廢物收費條例草案的審議工作。

綠惜地球回應報告時表示，去年棄置量跌幅「微不足道」，認為當局的減廢回收政策成效不彰。去年的人均棄置量雖較前年微跌，但比起局方《香港資源循環藍圖2013－2022》所訂下2022年的0.8公斤目標，仍需大減45％才可達標。而塑膠回收在缺乏18區全面中央收膠以及足夠社區回收設施下，塑膠回收率的微升趨勢恐怕難以持續。

綠惜地球又認為，當局針對工業廢物及商業廢物的數據透明度倒退，令公眾難以監督洋垃圾有否湧入，斥當局「視香港為免費『垃圾崗』」。綠惜地球促當局在今屆任期內盡早通過垃圾徵費、落實18區中央收膠政策，並加強公眾減廢教育才有望提高回收率。