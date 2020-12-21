2男訛稱單位業主騙租客13萬被捕　警籲提供資料

警方於11月至12月期間接獲多名市民報案，指他們分別向2名男子租賃在將軍澳日出康城的車位及住宅單位，其後發現該名男子並非車位及單位的業主，懷疑受騙報案。案件涉款共約13萬港元。

將軍澳警區刑事調查隊接手案件，經調查後，於前日(19日)及今日(21日)分別在西區及元朗區拘捕一名姓黃(21歲)本地男子及一名姓林(35歲)本地男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」。姓黃被捕男子已被控以3項「串謀詐騙」罪及一項「詐騙」罪，案件已於今日在觀塘裁判法院提堂。姓林被捕男子現正被扣留調查。行動中，警方檢獲手提電話及一些文件。

警方調查顯示，被捕男子提供虛假入息證明予地產代理公司及住宅單位的業主，成功租住有關單位。之後，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，再將該單位租賃受害人。被捕男子亦將不屬於自己的車位透過網上社交平台租賃予受害人。

警方呼籲，任何人如就案件有資料提供或懷疑受騙，請致電與將軍澳警區刑事調查隊人員聯絡。警方重申，如市民在任何租務或買賣有疑問，應先查核物業業權及確認對方身份，不要貪一時之快而掉以輕心，避免招致不必要損失。