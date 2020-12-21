競委會首以濫用市場權勢為由　控告醫療氣體公司違競爭條例

競爭事務委員會今(21日)首次以濫用相當程度市場權勢為理由，入稟競爭事務審裁處控告一間醫療氣體公司，指其涉嫌濫用其在香港醫療氣體供應市場所擁有的相當程度市場權勢，損害下游的醫療氣體管道系統保養市場的競爭，違反《競爭條例》。

申請人是競爭事務委員會（競委會），答辯人是林德港氧有限公司(下稱「林德」)及其部門總經理謝春華，而「林德」的德國母公司Linde GMBH則列為擬答辯人。

據入稟狀指，「林德」主要為香港的公立及私營醫院提供醫療氣體及相關的氣體管道保養服務，同時亦會向其他醫療氣體管道保養商提供氣體。

在2015年底前，公立醫院除會找「林德」外，亦會找另一間供應商，即MGI(Far East)Limited提供醫療氣體管道保養服務。但「林德」自2015年10月至2018年1月期間，停止或限制供應醫療氣體予MGI，使MGI最終未能再獲得公立醫院合約。

競委會認為，「林德」利用其在醫療氣體供應市場的壟斷地位，影響氣體管道保養市場，從事多項排除競爭的行為，包括在欠缺充分理由的情況下，拒絕向MGI供保養氣體管道時所需的醫療氣體，以及施加多項任意及或不合理的交易條款，導致MGI無法競投及或履行氣體管道的保養服務合約。競委會亦指稱謝春華曾積極牽涉入制訂及執行林德各項排除競爭的行為。

競委會現要求審裁處宣布「林德」及Linde GMBH違反《競爭條例》，及謝春華為牽涉入違反該守則的人士，並要求三者施加罰款。另外競委會亦要求審裁處向謝發出取消董事資格令，最長為期5年。