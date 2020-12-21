全港中小學幼稚園續停面授課堂　最快明年1.10復課

新冠肺炎疫情未止，教育局今日(21日)宣布，所有幼稚園及中小學、包括特殊學校及提供非本地課程學校將延長暫停面授課堂及校內活動，至明年1月10日，而補習學校提供的面授課堂及校內活動亦會繼續暫停。

教育局續指，校方可按校本需要考慮，安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課，以準備公開考試或校內考試，而考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂及進行考試的學生的總人數，以學校最高限額的六分一的學生為限。

該局提醒，校方在暫停面授課堂及校內活動期間，須繼續運用不同的教學模式，讓學生在家中學習。校舍須於聖誕假後保持開放，教方亦應安排教職員回校當值處理校務、回答家長查詢及照顧回校學生，當局將發信通知校方相關細節。

該局又呼籲教職員及學生，在聖誕假期間盡量減少外出，避免群體聚集、社交接觸及外出用膳。家長若發現學童有身體不適，應盡快求診，以獲得適切治療。